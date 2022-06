Gigi Uno come te 30 anni insieme è lo speciale andato in onda su Rai1 sui trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio: una festa di popolo e di musica da piazza del Plebiscito a Napoli. Tantissimi gli artisti che hanno accompagnato sul palco Gigi D’Alessio: con lui hanno cantato i brani che lo hanno reso uno dei cantanti italiani più apprezzati.

Accanto a lui in questo viaggio ci sarà l’orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti, amici e colleghi: da Amadeus e Fiorello ad Alessandra Amoroso, da Vanessa Incontrada a Achille Lauro, da Fiorella Mannoia a Vincenzo Salemme, da Eros Ramazzotti ad Alessandro Siani, da Mara Venier ad Andrea Delogu e Stefano De Martino. Ma anche Maurizio Casagrande, Clementino e Luchè, per citarne alcuni. Sul palco insieme a Gigi D’Alessio anche il figlio LDA reduce dall’esperienza ad Amici.





Gigi D’Alessio figlio LDA sul palco: “Dico con orgoglio che sono suo papà”

LDA è arrivato sul palco a metà serata e ha cantato insieme al padre Gigi D’Alessio “Quello che fa male”, la sua hit che sta spopolando in radio e nelle classifiche musicali. Una performance emozionante e toccante, che ha messo d’accordo il pubblico live e i telespettatori che hanno commentato entusiasticamente sui social network. Gigi D’Alessio era visibilmente emozionato e ha confidato di essere contento del successo che il suo terzogenito, avuto dall’ex moglie Carmela Barbato, ha avuto grazie alla partecipazione al programma Mediaset.

Gigi D’Alessio ha parlato dei pregiudizi che hanno accompagnato il figlio in tv e ha ammesso candidamente: “Oggi dico in giro con orgoglio che sono il papà di LDA”. Con tenacia e determinazione il diciannovenne si è scrollato di dosso l’etichetta di figlio d’arte. Oggi è semplicemente LDA, un ragazzo appassionato di musica che vuole farsi conoscere per quello che è al di là del cognome pesante che porta. Durante Gigi, uno come te-30 anni insieme LDA ha poi affermato con convinzione: “Ho concluso che vorrei essere per tutta la vita il figlio di Gigi D’Alessio”.

Poi Gigi D’Alessio e LDA sono stati successivamente intervistati da Mara Venier, amica da tempo di Gigi D’Alessio. La conduttrice ha svelato di essere sempre stata presente nella vita privata del cantante e di aver addirittura assistito alla nascita di Luca. Tra un aneddoto e un racconto Gigi D’Alessio, che si è detto molto orgoglioso della sua famiglia e soprattutto dei suoi cinque figli, ha dato un consiglio prezioso al suo erede: “Impara, cresci ed aiuta sempre qualcuno”.

