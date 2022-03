Ad Amici 21 è esploso un caso dopo che LDA e Calma si sono opposti a un brano assegnato da Rudy Zerbi. Il prof di canto aveva dato ai due allievi il brano “La paranza” di Daniele Silvestri che, evidentemente, non era di loro gradimento.

LDA e Calma non hanno preso bene la scelta del prof di Amici 21 e non hanno risparmiato critiche e commenti pesanti. Specialmente il figlio di Gigi D’Alessio ne ha dette di tutti i colori e, come ci si poteva aspettare, è stato inevitabile l’intervento di Rudy Zerbi.





Amici 21, Gigi D’Alessio contro il figlio LDA

Il prof di Amici 21 ha rimproverato pesantemente i due allievi sottolineando la loro ignoranza sul pezzo e sul suo significato importante. Rudy Zerbi è rimasto molto deluso da questo atteggiamento e dopo il daytime è esplosa la polemica in rete. Anche Daniele Silvestri ha commentato via social quanto accaduto nella scuola.

“Comunque pure secondo me è un po’ pulcino pio”, ha scritto il cantautore su Twitter riferendosi e al fatto che ad un certo punto Calma in casetta ha detto che sa che è una canzone che ha fatto successo e che conoscono tutti, mentre LDA ha risposto che anche il Pulcino Pio ha avuto successo.

Non è finita qui perché anche Gigi D’Alessio è voluto intervenire sulla questione. Sotto al post Instagram di Amici 21del duro rimprovero di Rudy Zerbi al figlio e al suo compagno di scuola si è detto d’accordo con il prof: “Bravo Rudy!!! Condivido tutto quello che hai detto!!!!! Devono ancora crescere ed imparare tanto. Un anno di Amici non basta”. Un commento che ha ricevuto una marea di like, quasi 6mila.

“Sei fuori”. Amici 21, eliminazione clamorosa al serale: l’allievo lascia il banco in lacrime