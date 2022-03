“Sei fuori”. Amici 21, eliminazione clamorosa al serale: l’allievo lascia il banco in lacrime

Amici 21, seconda puntata del serale e tante novità in arrivo. Le anticipazioni ci danno il nome di uno dei due eliminati. Una notizia che arriva dopo il finimondo scoppiato ieri con Rudy Zerbi andato su tutte le furie con LDA e Calma. Nel dettaglio i due avevano criticato al scelta di ‘La Paranza’ di Daniele Silvestri. Canzone il testo della quale era stato scimmiottato, e non capito, dai cantanti. Una mancanza di rispetto che aveva mandato su tutte le furie Rudy Zerbi che aveva usato toni di condanna durissimi.



“Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti – ha urlato il maestro di Amici 21 – E fate una figura terribile. Sembrate quello che poi di vostro non siete, ma davanti a una roba del genere mi vergognerei – ha detto il maestro di Amici 21 -. Ci vestiamo da papera? La panza? Non sapete neanche di cosa parlate. […] Siete cascati male e sapete perché? Il discografico di quel pezzo, il contratto di quella canzone l’ho fatto io. Ero io con Daniele Silvestri e sono io che insieme a lui ho lavorato e promosso quella canzone”.







Entrambi gli allievi di Amici 21 hanno provato a difendersi. Ma non è servito: “Adesso imparate prima di giudicare a capire come stanno le cose. Cercate di essere più umili. E terzo, mettetevi alla prova. Siete tanto brillanti quando dovete parlare, meno quando dovete cantare. […] Migliorate, crescete e documentatevi prima di parlare”. Sulla questione era intervenuto anche il padre di LDA, Gigi D’Alessio.



“Bravo Rudi! Condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta”. Dopo queste parole, Gigi ha anche aggiunto delle emoji delle mani che applaudono. Insomma, D’Alessio ha appoggiato in tutto e per tutto il rimprovero di Zerbi e di sicuro non solo in qualità di artista, ma anche di genitore. Intanto sono attese le seconde due eliminazioni dal serale di Amici 21.



A farne le spese è proprio Calma. Come riporta ‘Il vicolo delle news’ la squadra Zerbi-Celentano, pescata a sorte per dare il via alla gara, ha sfidato quella di Cuccarini-Todaro, perdendo. Al ballottaggio sono finiti i cantanti Luigi e Calma e il ballerino Leonardo. Ad essere eliminato è stato Calma (che avrebbe lasciato la scuola con gli occhi lucidi, vicino al pianto). Nella seconda manche la squadra Cuccarini-Todaro ha deciso di rigiocarsela con il team Zerbi-Celentano, che questa volta ha avuto la meglio. Nella terza manche a rischiare l’eliminazione è invece uno tra Chrisitian e Crytical.

“Ha perso la sfida”. Amici, dopo Alice c’è il secondo eliminato del Serale: chi lascia la scuola