“Ha perso la sfida”. Amici, dopo Alice c’è il secondo eliminato del Serale: chi lascia la scuola

Grande debutto in prima serata il prossimo 19 marzo per il serale di Amici.

Solo diciotto alunni sono riusciti a ottenere la maglia d’oro e in questi giorni sono impegnati nello studio e nella preparazione per la prima puntata del talent targato Maria De Filippi.

Tre le squadre capitanate ognuna da due professori, uno di canto e uno di ballo. Anna Pettinelli (per il canto) e Veronica Peparini (per il ballo) avranno in squadra Albe, Dario Schirone, John Erik, Alice Del Frate e Crytical. Quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini è composta da Aisha, Alex, Nunzio Stancampiano, Serena Carella, Sissi e Christian Stefanelli.

Amici 21, chi è il secondo eliminato del Serale

La terza vede al timone Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con LDA, Leonardo Lini, Luigi Strangis, Michele Esposito, Calma, Carola Puddu e Gio Montana, mentre in giuria ritroveremo il trio composto da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, il frontman dei The Kolors. Giovedì 16 marzo c’è stata la registrazione della trasmissione – solo la finale andrà in onda in diretta – e dalle indiscrezioni sono saltati fuori i nomi dei primi alunni eliminati.





La prima eliminata di Amici 21, si legge su AmiciNews, è Alice Del Frate, la ballerina del team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini che nella scuola ha raccontato la sua difficile adolescenza tormentata dai disturbi alimentari. A finire al ballottaggio, inoltre, sono finiti cantante Gio Montana e il ballerino Christian Stefanelli.

In queste ore Novella2000.it ha ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni lettori e il settimanale – nella versione online – è stata in grado di svelare il nome del secondo eliminato del serale di Amici: “Stando a quanto svelato, sembrerebbe che a lasciare il programma sia stato Giò Montana, mentre Christian dunque sarebbe salvo”, si legge sul sito online di Novella 2000.