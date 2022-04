Un vero e proprio colpo di scena si è materializzato a ‘L’Isola dei Famosi’ nella serata del 22 aprile. Nel corso della puntata, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, la padrona di casa ha iniziato a incalzare Nicolas Vaporidis ed è uscito fuori che il concorrente ha mentito su un argomento molto importante. Fino a questo momento era stato in grado di tenere nascosto questo segreto, ma ora finalmente l’ha svelato a tutti e ha anche fornito i dettagli sulle ragioni che lo hanno indotto a dire bugie.

Ma mettendo da parte un attimo Nicolas Vaporidis, un segreto ha riguardato anche l’ormai ex naufrago Jeremias Rodriguez. Stando a quanto rivelato su ‘Nuovo Tv’, il fratello di Belen e Cecilia ha rivelato che “ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso, perché ho una sorella numero uno… Quando ho iniziato a stare male mi sono rinchiuso, non volevo parlare con nessuno. Spaccavo tutto, la casa, i vetri. Ho ricordi brutti, ho fatto cose brutte, del male a qualcuno”.





Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha mentito: “Sono fidanzato”

Ebbene sì, nonostante Nicolas Vaporidis abbia sempre affermato di non avere legati amorosi, si è scoperto in seguito alle diverse domande poste dalla moglie di Francesco Totti che invece il suo cuore batte per una donna: “Non ho mai incontrato una persona così, questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere. Ho detto di essere single perché le persone che amo ho voglia di proteggerle”.

Nonostante Ilary abbia insistito, Nicolas Vaporidis non è caduto nella trappola e non ha voluto svelare il nome della sua fidanzata. Ma ha comunque aggiunto altri dettagli interessanti: “Sono la causa di un’eventuale attenzione nei suoi confronti e vorrei che fosse un’attenzione rispettosa, delicata e non buttata sui giornali e quindi raccontata in modo sfacciato. Lei mi manca, se vuoi ti posso raccontare di lei davanti ad un caffè ma non qui. Lei è una persona intelligente ed è dunque interessante”.

Infine, Nicolas Vaporidis ha esclamato ancora: “L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare. Quando sto con lei sono io, nulla di più, nulla di me”. Poi, mentre Ilary Blasi ha continuato a chiedere altre informazioni, il naufrago ha semplicemente detto: “Lei è bionda”.

