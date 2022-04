Nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Venerdì 22 aprile è andato in onda un altro appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. I naufraghi hanno avuto possibilità di votare ciascun concorrente ad eccezione di Blind che, a sua volta, ha potuto mandare direttamente al televoto uno dei suoi compagni: Edoardo Tavassi.

Dopo una serie di votazioni in Palapa, l’altra naufraga finita in nomination insieme al fratello di Guendalina Tavassi è stata Ilona Staller. A lasciare per sempre l’Isola dei Famosi 2022 è stato Gustavo Rodriguez, sconfitto, con solo il 16% delle preferenze, dal televoto a due con Clemente Russo.





Isola dei Famosi 2022, gaffe Ilary Blasi: patata al posto di palapa

Le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha sono state sciolte e i naufraghi lotteranno l’uno contro l’altro per la vittoria finale. Durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, i due televoti hanno mandato Marco Senise e Lory Del Santo su Playa Sgamada. La showgirl è stata spedita a Playa Sgamada dopo il televoto e l’eliminazione flash.

Tra Edoardo e Lory il pubblico ha deciso di eliminare Lory Del Santo. Queste le percentuali del televoto flash: Nicola 24%, Edoardo 23%, Guendalina 20%, Carmen 16%, Nick 11% e Lory 6%. Durante i concitati momenti del televoto e dell’eliminazione di Lory Del Santo, Ilary Blasi ha fatto una clamorosa gaffe.

ilary blasi e il ritorno della patata #isola pic.twitter.com/iONfGbusQx — isola out of context (@oocisola) April 22, 2022

Come successo in passato, la conduttrice ha sbagliato a pronunciare palapa chiamando la Patata. “Devi lasciare la patat…”, dice Ilary Blasi scoppiando a ridere. “Eccola, è tornata la patata!”, ha detto Vladimir Luxuria poi Nicola Savino “Non poteva lasciarla lì Ilary la patata, capirai”.Ovviamente anche i social si sono scatenati con meme, video e commenti.

