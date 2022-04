“Marco, è sulla spalla”. Carmen vede l’animale sul naufrago ed è terrore all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi la polemica è continua. Le parole di Cecilia Rodriguez non sono passate inosservate e a dire la sua è intervenuto pure Maurizio Costanzo. La sorella di Belen aveva lanciato accuse pesanti contro il reality. Dicendo ad esempio che la prova con Arianna Cirrincione era stata organizzata. Il marito di Maria De Filippi ha voluto fare chiarezza. L’esperto di tv ha detto che il fatto che ci siano alcune dinamiche ‘preparate’ non significa “che ci sia un copione o che lo spettacolo sia finto”.

Intanto sull’Isola Clemente Russo e Gustavo Rodriguez si sono mesi all’opera per costruire la ‘casa del naufrago’ entro il tramonto. L’obiettivo? Vincere un pollo con le patate. Poi è andata in onda anche oggi, venerdì 22 aprile, un’altra puntata del daytime. E Ilona Staller è stata criticata dagli altri concorrenti perché in queste mese non si è data molto da fare. Mentre i naufraghi stavano discutendo, però, è avvenuto qualcosa che ha gettato letteralmente nel panico tutti quanti.





Mentre Nicolas Vaporidis stava redarguendo sia Ilona che Marco Senise si è sentito un urlo agghiacciante. Carmen Di Pietro ha spaventato davvero tutti. Ma cosa è successo? Ebbene, una lucertola si era arrampicata sulla schiena di Marco Senise. Un bel lucertolone. Il conduttore ha chiesto: “Ma che era? Che era?”. Lory Del Santo ha risposto: “Era una lucertola” e Carmen ha aggiunto: “Una lucertola verde…”.

In un attimo si è scatenato il caos a Cayo Cochinos. Tanto che il leader Nicolas Vaporidis è dovuto intervenire per riportare la calma criticando il comportamento di Carmen: “Non fate ste cose, ragazzi, non strillate così. Uno pensa che ti sei ammazzata, che ti sei tagliata una gamba con il machete…”. In seguito Carmen ha spiegato: “Ho urlato, ma non l’ho fatto apposta. M’è venuto proprio spontaneo. Nicolas ha perfettamente ragione”. “Era una lucertola, non un dinosauro” l’ha ripresa ancora l’attore.

Successivamente Carmen Di Pietro si è scusata con gli altri naufraghi per la sua reazione spropositata: “Scusate davvero, ma io ho visto questa cosa verde saltargli addosso…”. Certo che la paura c’è stata lo stesso, infatti la naufraga ha confessato di sperare di non vedere più lucertole altrimenti… E stasera va in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi: tra gli argomenti sicuramente ci saranno le accuse rivolte a Licia Nunez. La concorrente è accusata di aver chiesto agli altri di farle vincere la sfida leader. Ma lei nega.

“È tutto falso”. Cecilia Rodriguez affondata da Maurizio Costanzo: “Ma che scherziamo?”