Continuano a far discutere le frasi di Cecilia Rodriguez all’Isola dei Famosi. Se da un lato la maggior parte del pubblico ha dato per scontato che certe dinamiche fanno parte di un reality show, dall’altro gli esperti di televisione ci vogliono vedere chiaro riguardo quanto ha detto la sorella di Belen. Il riferimento riguarda il momento in cui Cecilia Rodriguez ha parlato della prova con Arianna Cirrincione che era organizzata. E sulle sue parole è ritornato Maurizio Costanzo.

Cecilia Rodriguez ha svelato che la prova con Arianna Cirrincione era organizzata. Quando Ilary Blasi l’ha interpellata per commentare la mancata prova per diventare leader dei due Rodriguez sull’Isola lei si è detta sollevata. Quindi ha spiegato che si tratta di una prova, quella del girarrosto, molto difficile in cui ci si graffia tanto. La conduttrice ha ricordato al pubblico che Cecilia ha fatto la prova l’anno scorso e Cecilia Rodriguez ha confermato, spiegando che era con Arianna Cirrincione. E ha aggiunto: “Lei è caduta dopo un secondo. Sì era un po’ era un po’ organizzato alla fine, diciamo la verità”.





Maurizio Costanzo all’interno della sua rubrica sul settimanale Nuovo ha risposto a una curiosità di una lettrice che gli ha chiesto Costanzo un parere sulle dichiarazioni di Cecilia Rodriguez, arrivate per giunta proprio nello studio dell’Isola. Il marito di Maria De Filippi ha precisato innanzitutto che va tenuto conto del contesto in cui tutto è avvenuto. Tuttavia ha sentito di dover difendere l’Isola dei Famosi. Quindi ha precisato che è ovvio che ci siano dinamiche “preparate” dagli autori, non c’è nulla di nuovo in questo.

“Non significa che ci sia un copione o che lo spettacolo sia finto – ha spiegato Maurizio Costanzo -. Vuol dire, semplicemente, che chi gestisce una trasmissione cerca di renderla interessante e appetibile, quindi prepara giochi o scenette che possano servire a questo scopo. Ciò non significa che il reality sia falsato o che i concorrenti siano alla fine degli attori: questa è una visione complottista del tutto falsa”. Insomma se esistono degli autori di un programma è chiaro che svolgano il loro lavoro.

Poi Maurizio Costanzo ha bacchettato Cecilia Rodriguez. Secondo lui, infatti, ciò che ha detto è stato abbastanza grave: “Secondo me, ha fatto bene llary Blasi a lasciar correre la frase della Rodriguez, che avrebbe fatto meglio a evitare affermazioni pericolose come quelle che ha detto”. Infine Ha concluso invitando la spettatrice a stare tranquilla, perché l’Isola dei Famosi è sì un reality ma comunque è reale. Chi fa polemiche o cerca il pelo nell’uovo, per lui, “sono chiacchiere”.