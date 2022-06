Roberto Alessi ha parlato di Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e gli altri protagonisti de L’Isola dei Famosi. Il direttore di Novella 2000 oggi è stato ospite negli studi di Morning News e ne ha approfittato per parlare dell’ultima edizione del programma condotto da Ilary Blasi, conclusosi ieri sera. “A Nicolas Vaporidis gli abbiamo portato buono dopo aver sperato che vincesse Carmen. Devo dire ha avuto più fortuna che anima. Trovarsi in ballottaggio con Luca che è uno sconosciuto, non sapevo manco chi fosse, aveva fatto un paio di volte il corteggiatore da Uomini e Donne, ha avuto questi numeri strepitosi da super elezioni. Ha avuto un buon professore, il Tavassi”,

Il direttore di Novella 2000 dopo Nicolas Vaporidis e Luca ha spostato il discorso su Edoardo Tavassi, protagonista assoluto de L’Isola dei Famosi, sfortunato per l’infortunio ma in amore non si può dire lo stesso. “Mi dicono da Ponte Milvio fonti sicure di Roma, che Edoardo Tavassi va via come i panini, le ragazze prendono il numero come quando si va dal salumiere, ha un impegno ogni sera ed è una fortuna perchè lui ha sofferto per amore, ha avuto una storia travagliata con Diana Del Bufalo, è bello e simpatico, pure magro, è il suo momento”.





Roberto Alessi: “Nicolas Vaporidis è stato fortunato”

Roberto Alessi, dopo Nicolas Vaporidis, prosegue col parlare di Edoardo Tavassi: “Fra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis è nata una fortissima amicizia, e secondo Alessi ciò rappresenta un bene per il vincitore de L’Isola dei Famosi 2022: “Io stravedo per i tAvassi che conosco da anni, soprattutto Guendalina, ed Edoardo è un ragazzo d’oro. E’ stata una fortuna per Vaporidis, era uno snobbettino, ha assaporato il “marciapiede” e se è un uomo intelligente, e sicuramente lo è, capirà qual è la strada giusta”.

Subito dopo è stato il turno della terza classificata, Carmen Di Pietro. Il direttore di Novella 2000 a Morning News si è così espresso sulla ex naufraga: “Stomacamente… ci ha insegnato un’altra lingua, il fatto di vedere un personaggio trasparente che non si vergogna della sua ignoranza… io quando faccio strafalcioni mi sento vergogna lei invece ti far star bene, ci ride e l’ironia è la cosa più bella della vita, e lei ne ha”.

Infine si è parlato anche di lei, Mercedesz Henger, figlia di Eva, che è stata attaccata sui social dopo aver preso la decisione di partire per L’Isola nonostante l’incidente d’auto della madre: “Quando c’è stata l’incidente io sono stato il primo a saperlo. Ne parlai con Eva. Poco prima di partire io ho detto a Mercedesz che sarebbe dovuta andare sull’Isola perchè quello era ciò che voleva sua mamma. Tutti abbiamo avuto lutti terribili e sappiamo tutti che poco prima o poco dopo siamo andati a lavorare”.

