“Ma che me***!”. Andrea Zelletta, ‘look choc’ a Venezia: distrutto

Anche Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tra i tanti volti più o meno noti, anche la coppia nata nello studio di UeD e conosciuta meglio al GF Vip 5, dove lui era concorrente, è sbarcata in laguna. E ha raccontato questa esperienza su Instagram.

Dall’arrivo a Venezia ai preparativi, fino al red carpet: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, oggi influencer seguitissima e insieme all’ex tronista da tantissimi anni, hanno condiviso molto di Venezia sui rispettivi profili social. Inutile chiedersi di nuovo il motivo della loro presenza e di tanti colleghi alla Mostra del Cinema, visto che non c’entrano con i film.





Andrea Zelletta Venezia, pioggia di critiche

Gli influencer, chiariamolo una volta per tutte, accedono al red carpet e agli eventi collaterali della kermesse in qualità di testimonial dei brand che rappresentano. Per questo motivo oltre a attori e registi è facile imbattersi in personaggi del mondo dello spettacolo o dei social come Andrea Zelletta e la fidanzata.

Ma tornando all’evento, mentre Natalia Paragoni è stata inondata da una pioggia di complimenti per il look scelto, il suo fidanzato è stato criticatissimo. Lei simbolo di eleganza e raffinatezza: si è presentata sul red carpet di Venezia con un abito scollato dietro, lungo e con ampio spacco color rosa pallido, impreziosito con fiori scuri e dei brillantini.

Andrea Zelletta in smoking, ma con una pettinatura bocciata dai più sotto al post: “Mizzica, leccato da na mucca?”, “Che capelli di m.”, “I capelli di Andrea anche no”, “Ma che capelli hai?”. “Ma quei capelli? Chi è stato il genio che ti ha ridotto così?”, “Parrucchiere licenziato e da radiare dall’albo”, “Voglio conoscere il parrucchiere di lui”. Tutti a sparlare del suo hair look a Venezia che no, non è proprio piaciuto.

