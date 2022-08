Natalia Paragoni in lacrime, la scelta di Andrea Zelletta si è lasciata andare a un lungo sfogo durante una diretta Instagram. Non è la prima volta che l’ex protagonista di Uomini e Donne ha un crollo del genere. Circa un anno fa aveva chiuso temporaneamente il suo profilo social. “Ho notato una crescita spropositata del numero dei miei followers – aveva dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – .Temo che qualcuno mi abbia attivato un BOT per dispetto o, peggio ancora, per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa”.



Questa la versione ufficiale data, ma sembra che ci fosse dell’altro. Altro che sta uscendo fuori in queste ore. La 26enne originaria di Sondrio, ha condiviso alcune riflessioni non riuscendo a trattenere le lacrime. Ha sottolineato di soffrire di un senso di inadeguatezza nel dover essere sempre al top. Un fenomeno legato, ormai principalmente, ai social network.





Natalia Paragoni in lacrime: “Stanca di essere perfetta”



“Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti di stand by ecco, non saprei come descriverli, però è da quando faccio questo lavoro da tre che anni che ogni estate, e non so perché, mi chiudo un po’ in me stessa e mi sento un po’ inutile. Io sono molto autocritica, penso sempre che si poteva far di più, che posso dare di più e quindi non mi accontento”. (Leggi anche “Quindi è vero…”. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la foto zittisce tutti. Cosa sta succedendo tra loro)



E ancora: “È tipo ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta, si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione. In tutti i lavori c’è competizione però qua è molto più amplificato e non so, ho questi momenti di stand by che a volte durano troppo.” L’ex corteggiatrice è poi scoppiata in lacrime: “Non so come spiegare la situazione. Assolutamente non mi sto lamentando di quello che faccio, è che in ogni lavoro ci sono i pro e i contro e io sto solo dicendo quello che provo”.



“Odio essere un peso per gli altri perché devo essere io quella che fa di tutto per far felici le persone, però penso anche che ci sta far vedere qualche debolezza. Non sono perfetta e me ne sto rendendo conto. La cosa che mi manca è godermi i momenti, assaporare i momenti, assaporare le persone. Mi mancano le cose semplici che c’erano prima. Cerco di uscire, di circondarmi di persone che mi vogliono bene, che vogliono star con me non, passatemi il termine, per il “personaggio”, qualcuno che mi ami a prescindere da tutto e ce ne sono pochi nella mia vita.”

