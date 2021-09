“Devo farlo, non va bene”. Natalia Paragoni chiude, la fidanzata di Andrea Zelletta ‘molla’

Alla famosa famosa fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, è accaduto un fattaccio che l’ha spinta a sparire dalla circolazione. Detto ciò… chi sapeva che mesi fa avesse pubblicato un libro?! La trama: “A volte bisogna riavvolgere il filo della memoria per ritrovare se stessi. È esattamente quello che ho fatto io quando ho iniziato a scrivere questo libro. Per un attimo ho deciso di dimenticare le serate glam, gli eventi mondani e gli outfit ricercati, e mi sono tuffata a capofitto nei ricordi”.

“Sono tornata agli anni spensierati della mia infanzia e a quelli più complicati della mia adolescenza per rivelare una parte inedita di me. Quella che non sempre riesco a mostrare sui social. Eccomi qui, quindi, senza trucco e senza filtro: eccomi, con le mie passioni e le mie fragilità, con le mie paure e i miei sogni”. La trama continuerebbe, ma concentriamoci sulla notizia della sua sparizione.

Natalia Paragoni ha chiuso il suo profilo Instagram perché ciò che le ha destato preoccupazione è stata la crescita esponenziale dei suoi follower nell'ultimo periodo. Una reazione piuttosto strana dato che, come ben sappiamo, c'è chi pagherebbe oro per avere anche solo un follower in più. Ma capiamo il motivo della sua reazione.





A far scattare il campanellino d’allarme alla fidanzata di Andrea Zelletta (perché lei – come ci ha ricordato al Grande Fratello Vip – prima di essere Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea Zelletta), è stato l’improvviso ed immotivato aumento dei follower, tanto da arrivare a pensare ad un BOT. Per citare Natalia Paragoni: “io prima di essere Natalia Paragoni solo la fidanzata di Andrea”.

“Ho notato una crescita spropositata del numero dei miei followers” – ha dichiarato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – “Temo che qualcuno mi abbia attivato un BOT per dispetto o, peggio ancora, per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa”.