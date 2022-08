Ilary Blasi e la figlia Isabel. Le immagini ricevono il pieno di cuori. La conduttrice televisiva non fa che rendere partecipi i fan dei momenti di vita quotidiana. Nonostante il periodo sentimentale molto delicato in seguito alla separazione da Francesco Totti, Ilary continua a essere molto attiva sui social, pur mantenendo il silenzio sulla questione privata di famiglia.

Ilary Blasi, la figlia Isabel il primo giorno di scuola. Una mamma non dimenticherà mai il momento in cui vede il proprio figlioletto salutarla con la manina e muovere i passi verso il portone della scuola. Ilary presente a quel momento emozionante.





Ilary Blasi, la figlia Isabel nel primo giorno di scuola alle elementari

Ilary Blasi, i figli crescono. Lo sa bene la conduttrice televisiva che nelle ultime ore ha condiviso con i fan le immagini che ritraggono Ia figlia Isabel nel primo giorno alle elementari. Completino nero e zaino-trolley che mamma Ilary ha appositamente decorato per l’occasione, Isabel comincia la sua esperienza in prima elementare presso l’istituto privato aperto da due settimane in anticipo rispetto alla scuola pubblica. Tre scatti e tre momenti che conquistano il cuore dei fan.

Secondo scatto di Isabel che cammina con mamma Ilary al suo fianco, e un terzo che mostra la piccola attendere fuori dalla scuola la campanella d’inizio. Immancabile, infine, l’abbraccio che segna definitivamente il suo ingresso a scuola insieme ai compagnetti.

Ma Francesco Totti? L’ex capitano giallorosso pare non essere stato presente al momento. C’era da aspettarselo visto il momento privato decisamente delicato. Eppure sono in molti a sperare che magari sia papà Totti a prendere Isabel all’uscita, o accomapagnarla a sorpresa nei prossimi giorni.

