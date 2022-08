“Davvero?”. Samantha Cristoforetti svela come funziona il ciclo mestruale nello spazio

Samantha Cristoforetti, la domanda non imbarazza l’astronauta. Giovane, ricca di entusiasmo e soprattutto la prima donna italiana a volare nello spazio. Ed è proprio a bordo della Stazione Spaziale che Samantha continua a dialogare con quanti la seguono. Le risposte in diretta dallo spazio non mancano nonostante tante cose da gestire e tenere sotto controllo.

Samantha Cristoforetti, il ciclo metruale nello spazio. Come affronta questo delicato appuntamento mensile un’astronauta? A spiegarlo la diretta interessata Samantha Cristoforetti attraverso un video diffuso su TikTok in cui parla in inglese.





Samantha Cristoforetti, il ciclo mestruale nello spazio: come affrontarlo

Samantha Cristoforetti risponde con queste parole: Le mestruazioni nello spazio si gestiscono come a terra. Abbiamo un’ampia disponibilità di assorbenti e tamponi per tutte le esigenze e preferenze. Tuttavia, qui a bordo abbiamo anche un’unità di trattamento delle urine”. Il video di Samantha Cristoforetti ha fatto il pieno di visualizzazioni. Ma d’altronde questa non è neanche una novità.

Samantha Cristoforetti aggiunge: “Questa ricicla l’urina in acqua potabile e che si chiama UPA. Non funziona molto bene con il sangue mestruale. Quindi devi fare un po’ di attenzione. È necessario utilizzare filtri aggiuntivi per assicurarsi di non compromettere l’UPA. E questo credo che possa essere uno dei motivi per cui la maggior parte delle astronaute scelgono di non avere mestruazioni nello spazio assumendo una pillola ormonale orale”.

E ancora: “O utilizzando un dispositivo intrauterino”. Fan che hanno decisamente apprezzato: “Non lo sai finché non ne parli”, “Che grande che è“, “Distruggere secoli di stereotipi e pregiudizi con eleganza e sicurezza? Fatto! Grandiosa“, i commenti dei fan. Come sempre dalla Terra, Samantha Cristoforetti continua a ricevere sempre grandi dimostrazioni di apprezzamento, affetto e stima da parte dei suoi follower.

