Red carpet di Venezia, la passerella più giusta per accendere i riflettori su di sè. Lo sa bene la showgirl calabrese di recente protagonista del duro attacco a Sophie Codegoni. Stiamo parlando proprio di Paola Caruso, che presenta al pubblico la sua nuova fiamma. Ecco chi è il fidanzato.

Il nuovo fidanzato di Paola Caruso, curiosi di sapere tutto su di lui? Di recente i fan hanno avuto modo di assistere al duro attacco di Paola Caruso diretto all’ex gieffina Sophie Codegoni. Una lettera resa pubblica sul settimanale Di Più ha messo la situazione in chiaro.





Il nuovo fidanzato di Paola Caruso: chi è Francesco Zaffagnini

Pare che Paola Caruso abbia avuto da ridire su come Sophie si sia espressa in merito al ruolo ottenuto in Avanti un Altro, posizione che lei stessa ha ottenuto dal 2011 al 2015: “Cara Sophie, dopo aver ringraziato Sonia Bruganelli hai detto che hai fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo, l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata di Avanti un altro. Fare la Bonas non è un inizio, non significa partire da zero: rappresenta già un traguardo importante”.

Ma messa la polemica da parte, si passa anche alla questione di cuore. Proprio in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, Paola Caruso pare abbia deciso di presentare a tutti il suo nuovo fidanzato. Stiamo parlando di Francesco Zaffagnini. (Paola Caruso, la mossa dopo la Pupa e il Secchione).

Lo sportivo pare abbia conquistato il cuore dell’ex naufraga. Eccoli dunque felici e sorridenti sul red carpet più gettonato. Un amore di cui entrambi sembrano essere più che consapevoli e che decidono di comunicare anche attraverso i rispettivi profili Instagram dove hanno pubblicato la foto di coppia.

