Paola Caruso dopo Pupa e Secchione, il gesto contro i concorrenti del programma condotto da Barbara D’Urso. Martedì 19 aprile, l’ex Bonas di Avanti è tornata in studio per chiedere scusa al pubblico in seguito al durissimo scontro avuto con Mila Suarez, che le è costato la squalifica dal gioco.

Paola Caruso dopo Pupa e Secchione – In tanti l’avevano difesa, accusando la produzione di aver preso una decisione ingiusta – soprattutto perché ha penalizzato soltanto lei, scagionando Mila Suarez, che pure non ci è andata leggera. “La violenza psicologica è un abuso emotivo (….) mentre l’aggressività mira all’autoprotezione”, aveva spiegato Paola Caruso.





“L’aggressività a cui avete assistito ieri sera (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi 3 anni… e chi conosce la storia della mia aggressività sa di che cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l‘ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre”, aveva detto l’ex pupa.

Poco fortunata l’esperienza di Paola Caruso nel programma condotto da Barbara D’Urso dopo l’eliminazione decisa dagli autori a seguito della lite, finita a suon di mazzate, con la pupa Mila Suarez. Ora è Francesco Chiofalo a svelare un curioso aneddoto sull’ex Bonas di Avanti un altro. Secondo quanto riportato dall’ex pupo, la showgirl ha bloccato tutti i concorrenti del programma condotto da Barbara D’Urso.

Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a #LaPupaEilSecchioneShow verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti! pic.twitter.com/KmH1o34KNp — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 12, 2022

“Sono rimasto in ottimi rapporti con tutti i concorrenti del programma. Sento chi più, chi meno, però più o meno li sento tutti, tranne Paola Caruso. Lei ha deciso di bloccare su Instagram tutti quanti noi concorrenti de La Pupa e il Secchione, sinceramente non ne ho capito il motivo. Forse ce l’ha con noi per qualche motivo suo che io non so”, ha rivelato Francesco Chiofalo svelando il curioso aneddoto su Paola Caruso.

