“Fidanzata con un politico”. Paola Caruso, momento sì per l’ex Bonas: c’è anche la tv

Grande Fratello Vip 6, l’ex Bonas di Avanti un Altro pronta a entrare nella casa? Le indiscrezioni non fanno che inseguirsi sull’ingresso dell’ex volto di un altro reality di successo, L’Isola dei Famosi. Ma i riflettori non si accendono sul suo nome solo per la possibilità di vederla varcare la gettonata porta rossa di Cinecittà, ma anche per una notizia che sembra riguardarla molto più da vicino.

Stiamo parlando proprio di Paola Caruso e dell’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo nella sua rubrica sul nuovo numero del settimanale Oggi. Non solo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, notizia che aspetterebbe ancora di andare incontro a una conferma o a una smentita, ma anche sulla vita privatissima dell’ex Bonas.

Pare, infatti, che Paola Caruso, 36 anni, sia sentimentalmente legata a un altro uomo, Paride Mazzotta, politico di Forza Italia, dopo la fine della relazione con Dario Socci. Una vita, sentimentale e professionale, quella della Caruso che sembra procedere a gonfie vele, visto che l’ex Bonas pare essere ‘corteggiata’ da più fronti.





Sulla rubrica di Dandolo si legge che “presto potrebbe trovarsi di fronte a un bivio”, ovvero davanti alla necessità di scegliere se prendere parte al GF Vip o a La pupa e il secchione. Nel frattempo i suoi 800mila follower non fanno che aspettare che l’ex Bonas giunga a una scelta.

Quanto Vorrei che Alfonso Signorini creasse un Cast del gf vip tipo così:



Paola Caruso

Karina Cascella

Elettra Lamborghini

Nadia Rinaldi

Daniela Martani

Ecc ecc



SAREBBE UN CAST PIENO DI TRASH UNA BOMBA!

😂😂😂 #gfvip #tommasozorzi #grandefratellovip #gfvip5 #gfvip6 April 30, 2021

Dopo le relazioni naufragate che hanno riempito le pagine di gossip, ovvero quelle con Francesco Caserta, con Michele Merlo e infine Dario Socci, Paola Caruso sembra essere sulla strada giusta per creare basi solide con Paride Mazzotta. La coppia, dunque, potrebbe essere chiamata, però, ad affrontare la prima grande prova d’amore. Infatti se Paola deciderà di entrare nella casa del GF Vip, potrebbero vedersene di belle.