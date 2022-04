Manca davvero poco alla nuova puntata de La Pupa e il Secchione. Si tratta del sesto appuntamento con lo show condotto da Barbara D’Urso su Italia1 il martedì sera. La conduttrice ha già fornito delle interessanti anticipazioni sulla puntata. Ci saranno anche altri tre volti molto importanti e conosciuti. Si tratta per la precisione di ex concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’, i quali irromperanno nel reality show per motivazioni differenti.

Si tratta nel dettaglio di Luca Onestini, che farà una sorpresa al fratello Gianmarco. Poi sarà la volta pure dell’approdo di Alessia Macari, il cui voto sarà sommato a quelli della giuria. Infine, ci sarà anche la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, Guenda Goria, che potrà incontrare il suo fidanzato Mirko Gancitano, con il quale ha festeggiato da poco un anno di amore.





La Pupa e il Secchione, ritorna Paola Caruso

L’altra novità della puntata di martedì 19 aprile riguarda Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro tornerà in studio per chiedere scusa al pubblico in seguito al durissimo scontro avuto la scorsa settimana con Mila Suarez, che le è costato la squalifica dal gioco. In tanti la difendono, accusando la produzione di aver preso una decisione ingiusta – soprattutto perché ha penalizzato soltanto lei, scagionando la Suarez (che pure non ci è andata leggera) -, ma stasera racconterà come sono andate le cose.

La squalifica di Paola Caruso a La Pupa e il Secchione è arrivata dopo uno scatto d’ira che ha avuto nei confronti di Mila Suarez: quest’ultima l’aveva accusata di strumentalizzare il figlio pur di fare spettacolo, dando inizio ad uno scontro fisico su cui adesso la ex Pupa ha voluto dire la sua: “La violenza psicologica è un abuso emotivo (….) mentre l’aggressività mira all’autoprotezione” si legge nello sfogo pubblicato tra le storie Instagram: “L’aggressività a cui avete assistito ieri sera (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi 3 anni… e chi conosce la storia della mia aggressività sa di che cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l‘ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre”.

Siete pronti per stasera? A #LaPupaEilSecchioneShow ci saranno due incontri molto speciali… E uno riguarda il vostro amatissimo Gianmarco, che rivedrà il fratello Luca… E poi, e poi, e poi… pic.twitter.com/3vHpGyQfmn — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 19, 2022

Poco prima erano arrivate le parole di Barbara D’Urso con cui comunicava la squalifica: “Alla luce di quanto avvenuto in villa nelle ultime Paola Caruso è ufficialmente squalificata dal gioco. Mila Suarez, il tuo atteggiamento ha superato i limiti di tolleranza, sia per i compagni che per i programmi. Per questa ragione questa settimana dovrai vivere insieme al tuo secchione nello sgabuzzino. Dovrai stare là dentro per una settimana. Mila è stata aggredita e ha risposto ad un’aggressione”.

