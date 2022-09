Le puntate devono ancora andare in onda, ma a Uomini e Donne non si fa altro che parlare già di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ci sono state infatti delle registrazioni nei giorni scorsi e sono spuntate fuori le prime indiscrezioni su quanto avvenuto nell’ex coppia. L’ultimo dettaglio in ordine di tempo è stato riferito nelle scorse ore da Lorenzo Pugnaloni della pagina social Uominiedonneclassicoeover, che rispondendo ad una domanda di un utente, ha svelato il gesto compiuto dai due davanti a tutto lo studio.

A Uomini e Donne fari puntati non solamente su Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma anche su Gemma Galgani. “Nella registrazione di mercoledì era sceso un nuovo corteggiatore per Gemma, ma lei non l’ha tenuto!”. Quindi, dopo la delusione derivante dal cavaliere Didier che l’ha rifiutata, è stata la dama piemontese stavolta a respingere un corteggiamento. Quindi, tutto da rifare per la torinese, che stenta a trovare stabilità amorosa e chissà se in questa stagione riuscirà o meno a trovare la sua anima gemella.





Uomini e Donne, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri c’è un abbraccio

Innanzitutto bisogna dire che a Uomini e Donne si è andati molto vicini allo scontro fisico. Davanti a Ida Platano e al resto del parterre Riccardo Guarnieri ha quasi fatto scatenare una rissa con un corteggiatore della sua ex fidanzata. Immediato l’intervento della conduttrice Maria De Filippi, che ha invitato i due a stringersi la mano e ad abbassare così le asce da guerra. Ma è anche successo qualcosa di molto piacevole tra Ida e Riccardo, come è stato confermato nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Un utente ha domandato al gestore della pagina Uominiedonneclassicoeover: “Qualche dettaglio sulle anticipazioni su Ida e Riccardo?”. E lui ha semplicemente risposto: “Si sono abbracciati”. Quindi, c’è stato questo momento tenero che sta facendo già sognare i più nostalgici che rivorrebbero insieme la Platano e il cavaliere originario di Taranto. Difficile in questo momento capire cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane, non resta che attendere cosa riserveranno le prossime puntate.

Parlando di ex UeD, Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino si sono sposati lo scorso 27 agosto. E lei ha raccontato: “Dopo sette anni riuscì ad intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era aperto solo per cercarmi. Lì ci siamo ritrovati; gli ho dato il mio numero di cellulare e subito ci siamo sentiti. Poi ci siamo incontrati a Civitanova e dopo un lungo abbraccio ci siamo ritrovati. In trasmissione, purtroppo, è difficile poter esser ciò che si è veramente”.

