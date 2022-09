“Rifiutato davanti a tutti”. UeD, Gemma Galgani fa già discutere: si è scoperto dalle registrazioni

La prima puntata di Uomini e Donne deve ancora andare in onda, ma si sta già iniziando a parlare delle novità riguardanti sia il Trono Classico che quello Over. Sono in corso infatti le registrazioni e l’ultima notizia in ordine di tempo ha riguardato nuovamente Gemma Galgani, a caccia da tanti anni della sua anima gemella. In tutto questo arco di tempo ha avuto delle relazioni, dei flirt e delle frequentazioni, ma non è mai riuscita a trovare la stabilità sentimentale. E quest’anno ci sta riprovando, anche se le premesse non appaiono buone.

Stando alle prime anticipazioni di Uomini e Donne, si è materializzato un altro momento negativo per Gemma Galgani. Intanto, l’anticipazione del matrimonio ancora non era emersa sull’appuntamento d’esordio della trasmissione di Maria De Filippi ma l’ha data un’ex dama tramite i social. Alle nozze di Biagio e Caterina c’era infatti anche Pamela Barretta, che ha spiegato ai suoi follower come mai non ha condiviso foto e video né della cerimonia né della festa. Nel corso della prima puntata di UeD vedremo tutto.





Uomini e Donne, Gemma Galgani ha rifiutato un corteggiatore

A riportare le notizie su Uomini e Donne e anche Gemma Galgani è stato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Innanzitutto, nella registrazione dell’8 settembre è successo quanto segue: “La puntata inizia con Tina contro Pinuccia, successivamente al centro dello studio siede Ida con un nuovo corteggiatore con il quale è uscita. E ne tiene anche un altro. Poi Riccardo, nella scorsa registrazione c’è stato uno scontro tra lui, Ida e Gemma e perciò segue una discussione”.

Poi Pugnaloni ha aggiunto: “Tra Riccardo e questo nuovo corteggiatore si sfiora la rissa, poi Maria fa stringere la mano ai due. Maria dice anche che se Riccardo ha detto che lei è ancora innamorata di lui, qualcosa di vero deve esserci. Fa elencare ad Ida i pregi di Riccardo e lui si commuove. Roberta ha poi deciso di accettare la proposta di Alessandro e usciranno a cena. Fatte vedere le esterne che entrambi i Federico hanno fatto con le corteggiatrici e Federico N. ha mandato via una e poi sono scese altre ragazze”.

E infine la rivelazione su Gemma Galgani: “Nella registrazione di mercoledì era sceso un nuovo corteggiatore per Gemma, ma lei non l’ha tenuto!”. Quindi, dopo la delusione derivante dal cavaliere Didier che l’ha rifiutata, è stata la dama piemontese stavolta a respingere un corteggiamento.

