Gemma Galgani, UeD non è ancora in onda ma già c’è stato un bacio. Le registrazioni della nuova stagione sono iniziate e le anticipazioni delle prime puntate non mancano. Le vedremo a partire dal 19 settembre, perché a quanto pare il via è slittato di qualche giorno ma già si sa cosa è successo in studio.

Intanto nel corso delle prime due puntate di UeD sono stati presentati i quattro tronisti. Ovvero la studentessa Lavinia Mauro, l’odontotecnico Federico Dainese, l’ingegnere aeronautico Federico Nicotera e la ex corteggiatrice Federica Aversano: loro sono i protagonisti del Trono Classico 2022/2023.





Gemma Galgani bacio e addio: cosa è (già) successo a UeD

Ma spazio anche alle ‘vecchie conoscenze’ come Riccardo Guarnieri, che si è subito avvicinato all’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri e oggi tronista: dopo un ballo a centro studio, il cavaliere ha apertamente detto di volersi dichiarare a lei, ma poi è tornato sui suoi passi perché non avrebbe dovuto rinunciare al posto fisso nel parterre degli Over. Quindi il capitolo Gemma Galgani e il bacio.

Sempre le anticipazioni della prima e della seconda puntata di UeD rendono noto che Gemma Galgani è stata corteggiata da Didier per una sola serata. È anche scattato un bacio con questo nuovo cavaliere arrivato da Lugano solo per lei. La dama ha subito accettato di uscire perché colpita dalla sua eleganza e portamento.

Ma chi ha assistito alle seconde riprese della nuova edizione ha sì raccontato che la dama torinese e il nuovo cavaliere svizzero sono usciti a cena insieme, dove c’è scappato anche qualche bacio, ma anche della ‘doccia fredda’ quando sono tornati in studio. Didier ha fatto un improvviso dietrofront e ha comunicato a Maria De Filippi e pubblico la sua intenzione di interrompere subito la conoscenza con Gemma Galgani. Come si suol dire, sedotta e abbandonata. E siamo solo alle prime puntate…

