Anna Tedesco, ve la ricordate? Storica protagonista di UeD, da tempo si è allontanata dal dating show di Maria De Filippi ma è comunque rimasta nel cuore dei telespettatori, che continuano a seguirla sui social. Quando era in studio la ex dama si è sempre distinta come antagonista di Gemma Galgani e ora a questo proposito è uscito un nuovo gossip.

O meglio, sono uscite delle foto che ritraggono Anna Tedesco con una vecchia conoscenza di Gemma Galgani. Foto che hanno subito fatto il giro del web e fatto chiacchierare i fan di UeD. Insomma, per farla breve anche con il programma in vacanza, la torinese viene presa di mira.





Anna Tedesco, le foto con l’ex di Gemma Galgani



Come ricorderanno gli appassionati di UeD, in passato le due dame biondissime hanno discusso animatamente per un cavaliere: Giorgio Manetti. Ma il Gabbiano stavolta non c’entra. A meno di una settimana all’inizio delle registrazioni della nuova stagione del dating show ecco Anna Tedesco tra le braccia di Maurizio Guerci.

Protagonista della passata stagione di UeD ma soprattutto vecchia conoscenza di Gemma Galgani: Maurizio Guerci ha avuto un breve flirt con la dama lo scorso autunno ma lei l’ha sempre considerato l’uomo uno dei pochi per i quali ha provato amore nonostante sia stata lasciata di punto in bianco.

E ora ecco le foto di lui con Anna Tedesco. I fan di UeD che hanno visto la foto di Maurizio Guerci abbracciato alla ex protagonista della trasmissione si sono subito domandati come potrebbe reagire Gemma Galgani. C’è chi sostiene che la cosa non cadrà nel dimenticatoio. E che Tina Cipollari potrebbe sfruttare questa foto per punzecchiarla al rientro in studio dopo le vacanze.

