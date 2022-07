“È giusto che lo sappiate”. UeD: Ida Platano e Gemma Galgani, la scoperta sulle dame

Nuovi pesanti retroscena sul conto di Gemma Galgani e Ida Platano. Non manca molto all’inizio di Uomini e Donne, che ripartirà dal prossimo mese di settembre. E ci sono già affermazioni molto forti nei loro confronti, ancora prima di ritornare a fiondarsi nel dating show di Maria De Filippi. A parlare sono state due persone che hanno potuto osservarle da vicino e quindi sono arrivate a questa netta conclusione. Conclusione che ha comunque travolto anche altri cavalieri del programma.

C’è grande curiosità nel capire quali tipi di conoscenze potrebbero fare Gemma Galgani e Ida Platano nella prossima edizione di Uomini e Donne. Ma per ora c’è spazio solamente ad accuse dure nei loro riguardi. A proposito di Ida, nelle scorse ore si è infuriata sui social: “Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio!”. Non è passata di certo inosservata la dura reazione di Ida Platano sui social, dopo aver fatto i conti con delle critiche eccessive.





Gemma Galgani e Ida Platano, l’attacco di due ex Uomini e Donne

Una vera e propria aggressione verbale si è registrata contro Gemma Galgani e Ida Platano da parte di due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne. Travolti dalle critiche anche Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Biagio Di Maro. Questi ex protagonisti della trasmissione di Canale 5 hanno praticamente smascherato tutti loro, dicendo il motivo per il quale continuano imperterriti a rimanere saldamente al loro posto, nonostante la sfera sentimentale non vada quasi mai a buon fine.

Come riferito da Blasting News, l’ex cavaliere Claudio Cervoni ha dichiarato: “Armando, Biagio, Ida, Riccardo e Gemma giocano per un loro tornaconto. Il programma permette loro di restare per anni e lo sfruttano, fanno bene”. Poi l’attacco di Marika Geraci: “Se mi chiedi chi sta lì per giocare, la risposta è semplice: i fantastici quattro, ovvero Gemma, Ida, Biagio e Armando. Loro ormai fanno parte dell’arredamento”. Vedremo nelle prossime ore o nei prossimi giorni se ci saranno reazioni di coloro che sono stati bersagliati.

Intanto, Gemma Galgani è pronta a rifarsi il naso e su Nuovo spigano: “E Nuovo, in un gioco grafico, ipotizza come potrebbe diventare il naso della star di Uomini e donne dopo la rinoplastica. Per questo tipo di viso non è indicato un naso alla francese, perché ne stravolgerebbe l’identità. Meglio definire la punta e ridurre le narici”. Capiremo nel programma se lo avrà fatto davvero.

