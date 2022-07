Gemma Galgani è pronta a rifarsi il naso. L’acerrima nemica di Tina Cipollari sembra oramai convinta a rimettere mano ai connotati. L’oramai colonna di Uomini e donne over, ha deciso che è arrivato il momento di farlo. Non è la prima volta che la dama torinese decide di farsi qualche ritocchino estetico, anzi. Se si va a confrontare il volto di oggi con qualche foto dei suoi esordi in tv, oramai 10 anni fa, le cose si noteranno a colpo d’occhio.

Qualcuno poi ricorderà che a “Selfie – Le Cose Cambiano”, la Galgani ha rifatto i denti e qualche anno dopo si è regalata un lifting e anche una mastoplastica. Niente di complesso, però in questi ultimi anni, Gemma ha deciso di mettere le mani un po’ ovunque. Ora Gemma Galgani è pronta a rifarsi il naso, per renderlo più piccolo e proporzionato. A svelare questo retroscena è stato Riccardo Signoretti su Nuovo. “Presto potrebbe avere un nuovo profilo. Sembra che Gemma Galgani sia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso”.

Gemma Galgani: età, altezza, peso, ex marito. E le foto da giovane





Gemma Galgani è pronta a rifarsi il naso: ecco cosa cambia

Gemma Galgani è pronta a rifarsi il naso e su Nuovo spigano: “E Nuovo, in un gioco grafico, ipotizza come potrebbe diventare il naso della star di Uomini e donne dopo la rinoplastica. Per questo tipo di viso non è indicato un naso alla francese, perché ne stravolgerebbe l’identità. Meglio definire la punta e ridurre le narici”, spiega il chirurgo plastico Luca Lecciso. Non è la prima volta che la dama torinese rinfresca la propria immagine.

Dopo aver corretto il sorriso nel 2016, grazie al programma Selfie – Le cose cambiano, la Galgani ha proseguito con un mini lifting al volto e, la scorsa estate, si è regalata labbra più carnose e un seno più alto e pieno”. Come qualcuno ricorderà, Tina Cipollari iniziò ha attaccare Gemma per i ritocchi estetici già nel 2016, quando la dama si fece sistemare il sorriso: “Si è fatta tutti i ritocchi”.

Forse non tutti sanno che la prima a parlare in corsivo è stata Gemma Galgani quando disse a Giorgio: “adesso me lo devi un baaaciooœ” pic.twitter.com/5p2G2RDkPM — Marta🤍 (@martasullenubi) June 25, 2022

E ancora Tina: “Ma non vi ricordate di com’era quando è arrivata a Uomini e donne? Era un’altra. Arrivò la prima volta con le ballerino e il tailleur, stretta in una mise da noiosa signora di provincia. Adesso viene in trasmissione ed esibisce spacchi e tacchi vertiginosi. Non solo il volto è cambiato, è proprio un’altra Gemma. Ma io mi chiedo: qual è la vera Gemma?“. Chissà cosa capiterà dopo il naso nuovo…

“Non tornare”. UeD, Tina Cipollari avverte Gemma Galgani: “Il tuo posto è un altro”