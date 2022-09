“Ma l’avete vista?”. Tim Music Awards, follia contro Vanessa Incontrada: l’odio social finisce in rete

Vanessa Incontrada criticata ai Tim Music Awards. La seconda serata dell’evento musicale trasmesso ieri, 10 settembre, in prima serata da Rai 1 è stata caratterizzata da diverse critiche. Alcune hanno avuto come bersaglio Sangiovanni, il cantante ex Amici non ha infatti brillato nelle sue performance ed è stato travolto da commenti decisamente poco carini. Ma in tanti, anzi tante, hanno rivolto giudizi per niente positivi alla conduttrice della serata.

A condurre i Tim Music Awards sono stati Vanessa Incontrada e Carlo Conti. E proprio la presentatrice iberica è stata oggetto di feroci critiche per la scelta dell’abito. Vanessa ha optato per un vestito molto aderente, lungo e scuro. Ebbene molte spettatrici hanno bocciato la scelta della conduttrice che già in passato era stata criticata per le sue forme abbondanti e non rispettosi di certi ‘standard’.





Vanessa Incontrada travolta dalle critiche

Commenti feroci, sarcastici e duri all’indirizzo di Vanessa Incontrada per l’abito scelto ai Tim Music Awards. “Io adoro Vanessa – ha scritto un utente – ma quel vestito non le rende per niente giustizia e non si tratta che ha le curve, ma certi vestiti veramente vanno bene solo se sei una tavola da surf”. “A me piace Vanessa – ha scritto un altro – ma chi la veste la odia proprio. Spero che non li scelga lei per esorcizzare il body shaming perché vuol dire che non può farcela più”.

“Comunque chi veste Vanessa Incontrada secondo me ha bevuto. Dai stasera è imbarazzante” ha twittato una spettatrice. C’è pure chi se l’è presa con lo stilista: “Con tutto il rispetto e tutto l’affetto, lo stilista lo possiamo denunciare. La vinciamo in prima istanza a mani basse”. Critiche anche agli sponsor: “Non capirò mai perché gli sponsor diano vestiti che non valorizzano per niente e con taglie sbagliate o troppo larghi o troppo stretti… Una cosa dovete fare ma fatela bene!”.

Comunque chi veste Vanessa Incontrada secondo me ha bevuto. Dai stasera è imbarazzante. #TIMMusicAwards — Sammytuttofare (@sammysonoio) September 10, 2022

Altri commenti negativi: “Quell’abito non lo puoi indossare se non hai le opportune dimensioni. È una gran bella Signora, ma mi stupisco, ha fatto la modella per una vita e non ha senso del gusto”. C’è chi c’è andato giù pesante: “Comunque di profilo mi fa morire Vanessa Incontrada… un panettone che manco a natale” e “Ma come s’è vestita Vanessa? Sembra l’abbiano infilata in un preservativo gigante”. E ancora: “L’Incontrada palesemente vestita 2 taglie meno.. A sto punto lo fa apposta e basta”. “Body shaming no, ma i vestiti si possono almeno criticare?“. Insomma, un disastro.

