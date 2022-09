“Ce l’hanno fatta”. Carlo Conti e Vanessa Incontrada, il risveglio è meraviglioso: c’è la conferma

La notizia più bella è arrivata nelle scorse ore e riguarda Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sicuramente si aspettavano una mattinata positiva, ma sono probabilmente andati ben oltre le più rosee aspettative. Le giornate del 9 e 10 settembre saranno ricordate a lungo dai due conduttori televisivi, che compongono ormai una coppia lavorativa solida e ben affermata. Il pubblico gradisce particolarmente il loro modo di proporsi e i risultati sono tangibili e decisamente sotto gli occhi di tutti.

A proposito di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, hanno vissuto momenti di difficoltà durante i Tim Music Awards. A Verona sono caduti improvvisamente pioggia e anche grandine, ma ci sono anche state pesanti raffiche di vento. Gli spettatori hanno lasciato le loro postazioni per cercare riparo, visto che la perturbazione è stata particolarmente rilevante. Si sono potute vedere persone correre con addosso k-way per evitare di bagnarsi e degli ombrelli a protezione. Ma poi la situazione è tornata alla normalità.





Carlo Conti e Vanessa Incontrada vincono gara ascolti tv

Ovviamente il riferimento alla bellissima notizia per Carlo Conti e Vanessa Incontrada è sempre inerente i Tim Music Awards, svoltisi all’Arena di Verona venerdì 9 settembre. E nella mattinata del 10 settembre sono arrivati i risultati degli ascolti televisivi, che hanno premiato in maniera nettissima la coppia della tv. Un dato veramente importantissimo, come sottolineato dal sito TvBlog. Non c’è proprio stata partita con la concorrenza di Canale 5, sconfitta in maniera clamorosamente lampante.

I Tim Music Awards sono stati seguiti da 3 milioni e 118mila telespettatori nella fase di anteprima, poi 2 milioni e 859mila persone hanno guardato l’evento musicale generale. La media dello share è stata del 20,37%, un risultato davvero lusinghiero per Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che hanno confermato le buone aspettative della vigilia. Non bene invece il film Benvenuti al Sud, trasmesso su Canale 5, che ha convinto solamente 1 milione e 991 mila telespettatori con share pari al 13,59%.

Un paio di mesi fa Carlo Conti ha fatto una dedica per il compleanno della moglie: “27 luglio. Buon compleanno amore mio!!! Per festeggiare ti vorrei portare sulla luna”, ha scritto il conduttore Rai pubblicando una foto della coniuge. Una foto che mostra Francesca in posa, comodamente sdraiata su una lampada a forma di luna. Una famiglia bellissima e poco avvezza al gossip e alle luci della ribalta.

“Scappano tutti”. Pubblico in fuga ai Tim Music Awards, Carlo Conti e Vanessa Incontrada in difficoltà