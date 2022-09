Episodio inaspettato ai Tim Music Awards, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Durante l’evento musicale, seguito in diretta da milioni di italiani, nella città di Verona è scoppiato un fortissimo maltempo. Ovviamente imbarazzati i presentatori, che hanno notato qualcosa di imprevedibile. C’è stato il fuggi fuggi generale e non è stato semplice per loro portare avanti la trasmissione. Mai si sarebbero aspettati infatti di dover fare i conti con questa situazione inattesa.

Prima di parlarvi dei Tim music Awards e del maltempo che si è abbattuto sulla manifestazione musicale di Verona, Vanessa Incontrada ha fatto parlare di sé per dichiarazioni contro Giorgia Meloni: “Mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920”.





Tim Music Awards, maltempo improvviso: pubblico scappa a Verona

Tanti i video pubblicati online e soprattutto su Twitter riguardanti i Tim Music Awards, che hanno dovuto fare i conti con questo maltempo pazzesco. A Verona sono caduti improvvisamente pioggia e anche grandine, ma ci sono anche state pesanti raffiche di vento. Gli spettatori hanno lasciato le loro postazioni per cercare riparo, visto che la perturbazione è stata particolarmente rilevante. Si sono potute vedere persone correre con addosso k-way per evitare di bagnarsi e degli ombrelli a protezione.

Nei filmati diffusi in rete, significativa è stata l’esibizione di Fabrizio Moro, che ha sfidato pioggia e grandine. Queste alcune delle reazioni degli utenti Twitter: “Qua scappano tutti, ma che uomini sono?”, “Diluvio a bomba e la gente disperata si scatena con Dove si balla, fosse un rito propiziatorio per fermare la pioggia”, “Loro magari avevano pagato il biglietto per l’ultima gradinata e adesso si trovano direttamente sotto il palco, con un ombrello in mano”. Ma fortunatamente l’evento è andato comunque bene.

La pagina ufficiale dei Tim Music Awards si è concentrato invece solo sulle cose positive, scrivendo nel post: “Una grande serata di musica e intrattenimento all’Arena di Verona”. E altri utenti hanno aggiunto: “Straordinari Vanessa e Carlo”, “Complimenti ai conduttori, non deve essere stato facile con la grandine arrivata all’improvviso”.

“Fa paura”. Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni, l’attacco: “Da donna non lo accetto”