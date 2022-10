“Non sapete cosa succede tra loro”. Totti e Noemi Bocchi, gli amici decidono di dire tutto

Francesco Totti vive la sua storia con Noemi Bocchi alla luce del sole. L’ex capitano della Roma ha definitivamente archiviato la ventennale relazione con Ilary Blasi. Dopo la separazione dalla conduttrice è uscito allo scoperto con la 34enne romana e adesso si mostrano insieme anche in pubblico. La prima occasione è stata una cena in un ristorante di Roma: la coppia è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi.

E in molti hanno notato la presenza degli anelli uguali al dito di entrambi. Per molti, questo gesto starebbe a significare “una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore”, quelli “ufficiali”. Insomma, qualora ci fosse bisogno, questa è la conferma che la relazione di Totti e Noemi è sicuramente già molto più avanti di quanto si poteva immaginare e va a gonfie vele. Francesco Totti e la sua nuova fidanzata appaiono sereni e felici e vogliono far conoscere a tutti il loro amore.

Leggi anche: “Ha speso 75mila euro”. Ora Ilary Blasi è stata scoperta: una cifra folle solo per lui





Totti e Noemi, gli amici parlano: “Condividono gioie e dolori”

La seconda occasione è stata una partita di calcio. La coppia si è recata nel Principato di Monaco e allo stadio Louis II ha assistito al match Monaco – Clermont. La tv francese Canal+ ha immortalato Totti e Noemi in tribuna mentre guardano la partita: il frame sui social che in poco tempo diventa virale: l’immagine – come è facile immaginare – ha fatto il giro del web. Non è una novità che Francesco Totti e Noemi Bocchi condividano la passione per il calcio. Infatti erano entrambi presenti allo stadio Olimpico di Roma lo scorso febbraio in occasione di Roma – Genoa e quella fu la prima volta in cui apparvero vicini seppur a qualche fila di distanza l’uno dall’altra.

Ora sono gli amici di Francesco Totti e Noemi Bocchi a parlare e a rivelare come stanno vivendo questi primi momenti insieme. I conoscenti della coppia hanno spifferato al settimanale Di Più Tv che la loro relazione è davvero forte e profonda: “Con Noemi al suo fianco Francesco si sente sereno, a casa, al centro di una nuova famiglia. Francesco fa sul serio e ormai gli capita sempre più spesso di portare con sé i figli quando sta con Noemi. Fanno tanti progetti insieme”. Pare che Noemi Bocchi abbia già conosciuto Cristian, Chanel e Isabel, i tre figli di Francesco Totti e sembra che l’ex capitano della Roma abbia stretto un buon legame con i bambini della 34enne. “Insieme condividono gioie e dolori”, hanno concluso gli amici della coppia.

Nel frattempo è iniziata in tribunale la battaglia legale tra Totti e Ilary. Come riporta il Messaggero, la coppia non si è presentata alla prima udienza, mandando solo i legali in tribunale in loro rappresentanza. Il quotidiano romano racconta che gli avvocati di Totti e Ilary, ben 7 in totale, si sono presentati davanti al giudice della settima sezione civile del tribunale di Roma, Francesco Frettoni. Al termine dell’udienza, durata poco più di un’ora, il giudice si è riservato di decidere se mantenere come unica causa le pretese di Totti e Ilary, o se procedere con due giudizi distinti.