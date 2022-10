“Ha speso 75mila euro”. Ora Ilary Blasi è stata scoperta: una cifra folle solo per lui

Clamorosa novità su Ilary Blasi. Ha speso 75mila euro e c’entra ancora una volta Francesco Totti. Questa la notizia diffusa in queste ore e che riguarda la fase precedente la separazione ufficiale dei due coniugi. A parlare è colui che ha guadagnato questa somma di denaro, quindi siamo in presenza di fonti ufficiali e non di indiscrezioni di stampa. Non sono arrivate conferme dalla conduttrice televisiva, ma difficilmente potrà respingere queste voci. L’annuncio è stato fatto tramite le pagine del settimanale Nuovo.

Per Ilary Blasi, che ha speso 75mila euro per Francesco Totti, un esborso notevole. Intanto, è emerso che lei è stata multata, poco dopo aver girato il famoso video davanti al negozio di Rolex. La presentatrice Mediaset è stata paparazzata dai fotografi della rivista Chi proprio nel momento in cui la sua auto stava per essere portata via con il carro attrezzi. Pare infatti che Ilary avesse parcheggiato il veicolo in divieto di sosta. Un momento che dopo la diffusione delle immagini del video è diventato altrettanto virale con risvolti decisamente comici.

Ilary Blasi ha speso 75mila euro per Francesco Totti e l’investigatore privato

Per quanto riguarda Ilary Blasi, lei ha speso 75mila euro per seguire Francesco Totti. A parlare è stato l’investigatore privato Ezio Denti, che al settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha esclamato: “Nel caso di Totti mi sento di dire che è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un’altra relazione perché sentiva che con Ilary ormai si era rotto qualcosa”. Ma è anche sceso nei particolari sulla parcella ottenuta dalla donna, che comprendeva diversi strumenti da lui utilizzati.

L’investigatore privato ha dichiarato: “Mi ha pagato 75mila euro per un lavoro di oltre tre mesi (dal 22 aprile a fine luglio n.d.r.). La parcella comprendeva l’uso di una strumentazione sofisticata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro”. L’incontro tra Ilary Blasi e il detective era avvenuto per la prima volta in un albergo di Roma e sembra che il messaggio letto da Er Pupone non fosse quello dell’amante dell’ex moglie, ma proprio dell’investigatore privato.

E ci sono state altre rivelazioni, uscite fuori da Il Messaggero. Dopo le borse Totti avrebbe portato via alla quasi ex moglie anche le scarpe, sparite nel nulla. Sempre secondo il quotidiano romano Ilary, attraverso i suoi avvocati, avrebbe presentato un ricorso d’urgenza davanti al Tribunale di Roma, chiedendone la restituzione.