Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovi dettagli sull’addio. La fine del matrimonio tra l’ex capitano giallorosso e la nota conduttrice italiana continua a essere un argomento all’ordine del giorno. Dispetti reciproci, dichiarazioni al veleno. Nessun avrebbe mai sospettato che potesse accadere. E nelle ultime ore, al mosaico di casa Totti si aggiunge un altro tassello.

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo la nota vicenda dei Rolex e delle costose borse e scarpe della conduttrice, a lanciare un news sull’ex coppia ci ha pensato The Pipol dove si apprende “la ripicca del Capitano è stata così piena di rabbia che avrebbe lasciato alla moglie come gesto simbolico solo una scarpa e una ciabatta”.

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi: l’indiscrezione corre veloce tra i fan

Sembra che tra i due ex coniugi persista ancora una ‘guerra fredda’ al punto che i due non riescono a comunicare se non attraverso messaggi su WhatsApp e per le sole esigenze legate ai figli. E tutto questo mentre Francesco Totti continua a vivere la sua relazione con la tanto chiacchierata Noemi Bocchi con cui ha deciso di trascorrere alcuni giorni nel Principato di Monaco. E se pensate che i colpi di scena siano finiti qui vi sbagliate. (“Sono costretti a farlo”. Totti e Ilary Blasi, la scoperta sui figli: parlano gli amici di famiglia).

Di recente Alex Nuccetelli, amico di vecchia data di Francesco Totti, avrebbe rivelato qualcosa in merito all’intenzione dell’ex capitano giallorosso di allargare la famiglia, con Noemi ovviamente: “Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei”.

L’amico storico di Francesco Totti aggiunge: “Ha sempre tenuto tantissimo alla famiglia: probabilmente sarebbe traumatizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri. Noi amici storici ce lo siamo ripreso: Noemi gli ha fatto ritrovare il sorriso”. Il personal trainer sembra avere le idee molto chiare sulla vita sentimentale del caro amico.

“Per arrivare a stare con un’altra donna e lasciarsi andare in questo modo vuol dire che Francesco è arrivato alla consapevolezza che con la Blasi è finita per sempre. Totti è un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione. Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata”.