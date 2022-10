Momento decisamente imbarazzante e anche un po’ teso al GF Vip 7 con Edoardo Donnamaria uno dei due protagonisti della vicenda. Mentre i vipponi si trovavano all’interno della cucina, hanno dato vita ad una conversazione che il sito Blasting News ha riportato integralmente. Pubblicato su Twitter anche un filmato, che mostra gli attimi precisi. E il pubblico è rimasto senz’altro sorpreso dall’atteggiamento assunto dal gieffino, che sta ormai stancando una buona fetta di telespettatori.

Intanto, prima di dirvi cosa è successo al GF Vip 7 con Edoardo Donnamaria, nelle scorse ore Antonino Spinalbese ha svelato un segreto agli altri inquilini in riferimento a qualcosa che gli è stato detto in confessionale dagli autori del programma: “Sai cosa mi hanno risposto là dentro? L’anno scorso Soleil Sorge hai visto che è stata attaccata da tutti. Adesso guarda cos’è e dov’è. Mi dico: non importa come esci, ma quante volte esci in video. Sono un campione”. E tantissimi utenti hanno commentato questo caso.

Leggi anche: “Me l’hanno detto in confessionale”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese svela a tutti il segreto





GF Vip 7, Edoardo Donnamaria attaccato da De Pisis: “Non toccarmi”

Entrando nello specifico dell’accaduto, al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha iniziato a scherzare, ma questo suo modo di fare non è particolarmente piaciuto ad un compagno di avventura, che gli ha detto: “Oh, basta toccarmi il cu***”, infatti poco prima gli aveva massaggiato il lato B. A quel punto Edoardo ha reagito, esclamando: “Ma che dici”. Quindi, non è sembrato proprio consapevole di quello che aveva fatto. Bisogna comunque dire che non ci sono stati momenti di tensione, quindi probabile che non ci siano problemi.

Ad essere stato toccato da Edoardo Donnamaria è stato Alberto De Pisis, che ha reagito un po’ stizzito. L’utente che ha pubblicato il post ha scritto: “Edoardo, ma cosa stai facendo?”. E altri hanno commentato: “Ha sinceramente rotto un po’”, “Ma per fortuna stavano facendo ironia, usciranno dopo cose più squallide”, “Comunque stava mettendo le batterie al microfono come a Luca, non è vero che lo ha toccato”. Ma sta di fatto che non tutti sono stati d’accordo con quest’ultima considerazione dell’internauta.

Spuntata in queste ore una notizia riguardante Elettra Lamborghini e soprattutto relativa alla sua reazione, dopo la squalifica della sorella Ginevra. Quest’ultima ha spiegato che il comportamento della sorella è stato diverso rispetto a quanto si aspettava: “Sono sicura che non ha esultato, perché in realtà lo so. Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato una vicinanza alla mia situazione”.