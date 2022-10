Colpo di scena al GF Vip 7 con Antonino Spinalbese, che ha svelato una conversazione avuta nel confessionale con gli autori del programma. Mentre stava discutendo con altri concorrenti nel giardino della casa più spiata d’Italia, gli è sfuggito un particolare molto interessante. La regia, quando lo ha chiamato, gli ha detto una frase molto chiara che non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. Forse, però, non avrebbe dovuto rivelare i contenuti di quel dialogo ma ormai tutti hanno sentito.

Nelle ore precedenti, sempre al GF Vip 7, Antonino Spinalbese si era scagliato contro gli autori per ciò che è successo con Edoardo Donnamaria in merito ad una presunta spallata subita ma non ripresa dalle telecamere: “Devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video quindi. ‘Come ben voi sapete non è possibile vedere ovunque’. Tutte str***”.

Leggi anche: “Ho visto tutto”. Antonino Spinalbese contro il GF Vip. Gli ultimi fatti sono pesanti





GF Vip 7, Antonino Spinalbese svela cosa hanno detto in confessionale

In particolare, ciò che è accaduto al GF Vip 7 ha fatto imbestialire Antonino Spinalbese che però è stato contattato dagli autori del reality show di Alfonso Signorini per cercare di farlo ragionare e soprattutto tranquillizzarlo in questo momento complicato. Ne ha parlato apertamente con Luca Salatino, George Ciupilan e Patrizia Rossetti ed ecco che ha voluto rendere pubblica la sua conversazione con la regia. Ed è stata tirata anche in ballo un’ex concorrente del programma di Canale 5.

Ecco la rivelazione dell’ex di Belen Rodriguez: “Sai cosa mi hanno risposto là dentro? L’anno scorso Soleil Sorge hai visto che è stata attaccata da tutti. Adesso guarda cos’è e dov’è. Mi dico: non importa come esci, ma quante volte esci in video. Sono un campione”. E tantissimi utenti hanno commentato questa vicenda, anche se c’è stata una divisione netta. Alcuni gli hanno detto di emulare il percorso di Soleil, che oggi è riuscita a imporsi in tv. Ma altri hanno aggiunto che dovrebbe invece comportarsi diversamente.

Intanto, mistero al GF Vip 7 su una presunta bestemmia. Nella casa del GF Vip 7 c’è chi gioca a biliardo, chi chiacchiera e chi passeggia e dalle telecamere che mostrano le varie inquadrature della vita quotidiana dei vipponi si sente una bestemmia. Anzi, una mezza bestemmia, visto che la voce si stoppa poco prima: “Porco D***”, si sente. Ma non si conosce il protagonista.