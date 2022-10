Non mancano le polemiche al GF Vip 7, con Antonino Spinalbese protagonista di una sfuriata al termine della puntata in diretta con Alfonso Signorini. Ancora una volta si è registrato un attacco contro gli autori del programma, cosa che aveva fatto nelle scorse ore anche Attilio Romita. C’è grande insoddisfazione nella casa più spiata d’Italia e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è stato chiarissimo nella sua esposizione. Lui è infatti tornato a parlare di un tema delicato, trattato durante l’appuntamento tv.

Nella casa del GF Vip 7 Antonino Spinalbese non ha proprio accettato ciò che è successo e lo ha detto senza troppi giri di parole. Tornando un attimo ad Attilio, ecco cosa ha invece esclamato davanti ad altri inquilini: “E ho capito, ma questi li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta. Appena vedono che uno sta a rischio ti danno l’immunità. E noi ci dobbiamo scannare come due cretini”. Quest’ultima conversazione l’ha avuta in giardino con Antonella Fiordelisi. E ora è toccato ad Antonino sbottare completamente.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese contro gli autori: “Tutte str***”

A svelare tutto su quanto accaduto al GF Vip 7, con Antonino Spinalbese fuori di sé, è stato il sito Isa e Chia che ha riportato i virgolettati del giovane. Tutto è nato dopo le dichiarazioni di Signorini sull’assenza del video inerente la presunta spallata data da Edoardo Donnamaria a lui: “Il filmato della spallata non c’è semplicemente per una ragione: perché non è realizzato. Cioè non è che quello che voi fate nella Casa ventiquattr’ore su ventiquattro venga sempre ripreso”. E a quel punto non si è più contenuto.

Mentre andava in onda la pubblicità, Spinalbese ha affermato, prendendo di mira la produzione: “Devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video quindi. ‘Come ben voi sapete non è possibile vedere ovunque’. Tutte delle grandi str*** perché ci sono due telecamere. Sono delle str***, c’è una telecamera davanti la porta”.

Infine, ha aggiunto protestando ancora: “Ma secondo te io non ho visto quella telecamera? Ma che sono scemo? Io lo so che sto andando contro la furbizia, sto andando oltre. Lo so che dovrei stare zitto, lo so”. Ma ora c’è grande curiosità per capire se Alfonso Signorini tornerà sulla questione, dopo queste accuse di Antonino.