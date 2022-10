GF Vip 7, Ginevra Lamborghini attacca duramente Antonino Spinalbese: a dare manforte all’ex gieffina ci ha pensato Sonia Bruganelli. Tutto è successo durante la puntata di ieri: una puntata a tinte fortissime in cui non sono mancati i colpi di scena a cominciare dalla notizia che Pamela Prati non sarebbe indagata per il coinvolgimento del piccolo Sebastian nel caso Marc Caltagirone. Una storia sulla quale anche Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua non risparmiando frecciate alla Prati.



“Non credo abbia voluto usare volontariamente i bambini, perché non è la regia. Ma in sei mesi la versione più credibile è che le abbiano consigliato di non andare più a fare ospitate. Sapeva che il tizio era un figurante e ha fatto le foto, per il suo amore? Adesso lei cosa può rispondere? Secondo me il problema non è se lei è complice o vittima. Lei da questa situazione ci ha un po’ anche giovato. Vorrei che lei uscisse da questa storia. Io non mi fido di una che è così diva e cerca così tanto la telecamera”.

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini attacca Antonino Spinalbese: “Sai solo mentire”



Insomma, più ombre che luci. Come più ombre che luci sembra la storia di Antonino Spinalbese. Attaccato con forza da Ginevra Lamborghini per il suo comportamento nei confronti di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria con il quale i rapporti si sono definitivamente incrinati. “Mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco adulto e poco da uomo, questa è una cosa che ti è stata già detto”.



“Te lo dico da amica. Mi collego al discorso che ha fatto Edoardo sull’essere poco aderente all’essere uomo”. Non è finita qui, Ginevra ha rincarato la dose. “Sono rimasta colpita quando ti è scappato che io ho avuto un atteggiamento che non hai affatto apprezzato, ovvero che io mi sono avvicinata a te mentre ero fidanzata”. (Clicca qui per vedere il video)



E conclude: “Io ti ho offerto la mia amicizia pura e limpida, riguardando quel frame mi hai fatto sentire sporca. Come se io mi fossi comportata da gatta morta nei tuoi confronti. Non abbiamo scambiato effusioni e niente. Voglio capire se il tuo atteggiamento è meglio del mio. Ti trovi bene con Antonella, perché amate i giochini. Edoardo scappa più veloce del tempo”. In rete c’è chi c’è andato ancora più pesante, sostenendo che Antonino non meriti di restare nel gioco e vada allontanato quanto prima. Critiche che vengono mosse ad ogni edizione ai personaggi ritenuti scomodi, ma che in concreto non possono portare a provvedimenti da parte della produzione.

