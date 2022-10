Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ora finalmente si sa tutta la verità dopo la separazione. Niente indiscrezioni o voci di corridoio, stavolta per la prima volta ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della conduttrice televisiva, che ha voluto fare definitiva chiarezza sul rapporto e sui rumor che li darebbero in procinto di rimettersi insieme. Attraverso un’intervista la donna ha fugato ogni dubbio e ora i fan hanno potuto sapere con certezza cosa stia balenando nella mente di lei e anche del padre delle loro figlie Sole e Celeste.

Tra l’altro, su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi era uscita un’altra notizia nelle ore precedenti. C’è una indiscrezione di Amedeo Venza, che ha detto: “Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over”, ha scritto. Su chi sia per ora c’è il mistero più assoluto. Tornando alla mamma di Aurora Ramazzotti, ha parlato al settimanale tedesco Bunte che uscirà in edicola esattamente il 27 ottobre. Ma le prime anticipazioni sono già uscite fuori.

Leggi anche: “Con quella di UeD”. Tomaso Trussardi, no definitivo a Michelle Hunziker: presto allo scoperto





Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi: “In amore tutto è possibile”

Dunque, al settimanale Bunte Michelle Hunziker è stata molto chiara su Tomaso Trussardi e l’entusiasmo dei fan sta crescendo di ora in ora. Finora, dopo l’addio ufficiale dei mesi scorsi, aveva preferito non soffermarsi su di lui ed erano stati visti insieme solamente per alcune ricorrenze delle figlie. Ma il legame tra i due starebbe aumentando nuovamente e, tenuto conto delle sue ultime affermazioni, tutto potrebbe ancora succedere. Ma vediamo precisamente cosa ha voluto rivelare.

Michelle Hunziker ha quindi svelato a proposito dell’ex marito Tomaso Trussardi: “Tutto è possibile, in amore anche l’impossibile può accadere. Ora ho 45 anni e so che non esiste solo il bianco e nero. Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore. E naturalmente mi mancava qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo separati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartiene e che è evidente sia lì. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano iniziato la loro relazione sentimentale 11 anni fa, Nel 2013 e 2015 sono diventati genitori di Sole e Celeste, mentre le nozze sono state celebrate il 10 ottobre del 2014 nella città di Bergamo presso il Palazzo della Ragione. Nel gennaio scorso il comunicato in cui è stata annunciata la separazione. E ora la nuova speranza di una riappacificazione.