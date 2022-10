Tomaso Trussardi, altro che ritorno con Michelle Hunziker: pare che nella sua testa ci si altro, a quanto riporta Amedeo Vanza si sentirebbe con altre donne tra cui un’ex dama di Uomini e Donne. Vanza non lo dice ma secondo alcuni ben informati poi tra non molto Tomaso potrebbe venire allo scoperto. Il loro addio, dopo 10 anni di amore e due figlie, era stato annunciato tramite un comunicato stampa. “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”.



“La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. L’autentica ragione non si è mai saputa ma, come per molte coppie accade, è probabile che il sentimento si fosse esaurito. In questi giorni si è tornato a parlare però con forza di un ritorno di fiamma.

Tomaso Trussardi, la bomba sull’ex di Michelle Hunziker sganciata da Amedeo Vanza



Le più recenti vicende sentimentali di Trussardi, pizzicato in dolce compagnia di una donna durante una giornata relax in barca, avevano spinto anche un giornalista di livello come Vittorio Feltri a esprimere la propria opinione su quel che, a parer suo, sta realmente accadendo. “Tomaso è quasi come un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco”.



“Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente”. Mentre sulla relazione dell’imprenditore e Michelle Hunziker: “Sono testimone di questa unione pure davanti a Dio”.



E ancora: “Dovrei incoraggiare i due a correre l’uno tra le braccia dell’altro, forse. Sarei contento se lo facessero, ovvio, ma prima di farlo è necessario che si assicurino che non finisca dopodomani”. Un rischio concreto a quanto rivela Vanza. “Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over”, scrive. Su chi sia per ora c’è il mistero più assoluto.

