Alla fine quello che aleggiava da qualche settimana, è stato confermato direttamente dai diretti interessati. Parliamo di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che all’Ansa hanno annunciato la loro separazione. Queste le parole scelte, consensualmente dai due: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso’’.

Insomma, niente scenate, niente foto compromettenti con altri partner: tutto dannatamente civile e giusto (come dovrebbe sempre essere, d’altronde). Che poi c’è da dirlo, il nuovo anno si apre all’insegna delle separazioni celebri. Prima Spinalbese e Belen Rodriguez che proprio nelle scorse ore ha ufficializzato di essere tornata single, ora è il momento di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Da quello che si è saputo poi, Michelle Hunziker e Tomaso due avrebbero trascorso le vacanze di Natale. Anche sui social da tempo avevano smesso di postare foto insieme o di commentare. Poi sui social erano comparse delle strani frasi sull’amore, sulla voglia di leggerezza, sull’importanza delle risate. Sopratutto questo aveva fatto presagire che qualcosa tra i due non stesse funzionando.





C’è da dire tuttavia, che per non alimentare ulteriori rumors, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno voluto far quello che era più giusto: non tenere nascosta la loro separazione. In fondo sono personaggi pubblici ed è giusto condividere scelte seppur dolorose (soprattutto per non far soffrire chi si ha intorno).

I due hanno specificato che non torneranno sull’argomento, ma continueranno a nutrire un reciproco affetto e rispetto per le loro bimbe. Naturalmente a sostenere Michelle Hunziker ci sarà la figlia Aurora Ramazzotti, le due hanno un bellissimo rapporto di confidenza reciproca e in questo momento alla showgirl servirà una spalla fidata.