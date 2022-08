Si sono lasciati. Appena cinque mesi è durata la love story tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, già noto al grande pubblico per avere partecipato al Grande Fratello nel 2015. Dopo gli incontri segreti in Sardegna, terra natale di lui, la fuga romantica a Parigi e le giornate trascorse in barca, la showgirl svizzera e il chirurgo si sono detti addio. Dopo le vacanze in Costa Smeralda, Michelle Hunziker è rientrata a Milano da sola mentre Giovanni Angiolini ha fatto perdere le sue tracce per settimane.

Il chirurgo è tornato su Instagram solo da qualche giorno ma nei suoi post si parla solo di lavoro. “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”, hanno riferito a Chi fonti vicine alla conduttrice di origini elvetiche. Non ci sarebbe una causa scatenante, dunque. Solo la consapevolezza che quanto li ha tenuti insieme per qualche tempo si è esaurito.





Michelle Hunziker Giovanni Angiolini perché è finita la love story

Ora a parlare della fine della relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è Roberto Alessi, esperto di gossip e direttore di Novella 2000, che tuttavia ha fornito un’altra versione dei fatti sui motivi che hanno portato la coppia a lasciarsi a Morning News, il programma in onda su Canale 5 ogni mattina e condotto da Simona Branchetti. A quanto pare ad allontanare Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sarebbero stati i rispettivi impegni di lavoro e le vite completamente diverse.

Lei deve dividersi tra il lavoro in tv e le tre figlie, di cui due ancora molto piccole; lui, che non si è mai sposato e non ha eredi, è invece tutto dedito alla carriera. “Lei splendida, lui doppia laurea, visto che è diventato chirurgo estetico, per cui in casa fa anche comodo, ti pare? – ha affermato Alessi -. Detto questo, è difficile perché lui sta investendo molto sulla sua carriera: ha uno studio a Milano, una Roma e uno in Sardegna, dove viveva. Lei è una donna molto impegnata, è anche manager oltre che showgirl”

“Lei me lo aveva anche detto che in questo momento della sua vita, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ha fatto di tutto per proteggere le sue piccoline, per cui è un momento molto delicato. Questa è una mia interpretazione, ma una mamma a volte fa un passo indietro per i figli”, ha aggiunto Roberto Alessi, che poi si è sbilanciato anche su un eventuale ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “La ministra riscaldata è buonissima, ma dopo vent’anni comincia a essere un po’ acida”.

