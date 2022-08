Michelle Hunziker ha preso una decisione importante in queste ore, dopo la rottura col suo partner Giovanni Angiolini. Hanno vissuto bei momenti in questi ultimi 5 mesi, ma adesso le loro strade si sono divise. Notizia di qualche ora fa è che la conduttrice svizzera è insieme alle figlie Sole e Celeste e ha voluto fare qualcosa di diverso e sorprendente. Possiamo già anticiparvi che sono andate tutte e tre via dall’Italia per una ragione ben specifica. E in tanti pensano che si tratti di una scelta fatta per dimenticare l’amore perduto.

Sta di fatto che Michelle Hunziker, dopo l’addio a Giovanni Angiolini, è riapparsa sui social network e ha dato vita ad alcune Instagram stories. Qui ha fatto una sorta di indovinelli per far azzeccare alle figlie e ai follower la sua prossima destinazione e la motivazione per la quale raggiungere questa location. Alla fine dei brevi filmati si è scoperta tutta la verità e siamo certi che lei avrà ricevuto una quantità industriale di messaggi in direct, visto che tanta gente è incuriosita dalla sua sfera intima.





Michelle Hunziker, dopo l’addio a Giovanni Angiolini viaggio con le figlie

Ormai sta cercando già di mettersi alle spalle l’addio all’ex fiamma, infatti Michelle Hunziker non ha vissuto comunque moltissimo tempo in compagnia di Giovanni Angiolini, sebbene abbiano trascorsi dei periodi indimenticabili e intensi. Adesso ha lasciato l’Italia e ha esordito così, rivolgendosi alle figlie Sole e Celeste: “Allora bimbe, primo indizio della giornata. La città in cui andremo è composta da sei lettere e dentro c’è la lettera R. Visto che state impazzendo, sono poche ore di volo, poche poche”.

Poi la presentatrice ha aggiunto nelle Instagram stories: “In questa città fanno molto bene un piatto famoso che mangiava un topolino in un cartone, ratatouille”. E poi: “Mi hanno sgamato, avete capito dove stiamo andando?”, ha chiesto a Sole e Celeste. E le bambine hanno risposto: “Dinseyland Paris”, quindi erano dirette in Francia e precisamente nella capitale Parigi. Alla fine l’ex di Eros Ramazzotti ha concluso, dicendo: “Chi si divertirà di più? Le nane o io?”. Lo scopriremo sicuramente nei prossimi video.

Parlando di Michelle e Giovanni, il settimanale Chi ha fatto sapere che alcune persone vicine alla conduttrice di Striscia La Notizia hanno rivelato alla rivista: “Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”. Tutto accade dopo che lo stesso chirurgo aveva fatto la conoscenza di Aurora Ramazzotti e del fidanzato Goffredo Cerza.

