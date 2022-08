“È già successo, ormai si sa”. Michelle e Giovanni, notizia-bomba dopo pochi mesi di ‘fidanzamento’

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati. Dopo l’addio al marito Tomaso Trussardi la popolare conduttrice è stata beccata in compagnia del noto chirurgo ex GF Vip. Dalle indiscrezioni si è passati alle foto e quindi la coppia è stata ufficializzata. Addirittura poco tempo fa si parlava di possibile figlio in arrivo. Michelle e la figlia Aurora erano state viste mentre acquistavano un test di gravidanza e le supposizioni sono esplose.

Fino a pochi giorni fa Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stavano trascorrendo le vacanze insieme in Costa Smeralda, regione d’origine di lui. Nonostante non siano mai arrivate dai diretti interessati conferme alla relazione tutto lasciava pensare che la storia proseguisse a gonfie vele dopo gli ultimi video di loro due scatenati a ballare. Ma evidentemente non è proprio così. Anzi. Il settimanale di Alfonso Signorini ha sganciato la bomba.





Fonti vicine a Michelle: “È finita”

Secondo il magazine “Chi” la storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sarebbe finita. Alcune persone vicine alla conduttrice di Striscia La Notizia hanno rivelato alla rivista: “certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”. Tutto accade dopo che lo stesso chirurgo aveva fatto la conoscenza di Aurora Ramazzotti e del fidanzato Goffredo Cerza.

La notizia della fine della loro storia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ma d’altra parte forse non è un caso che negli ultimi giorni Michelle Hunziker sia stata avvistata in Franciacorta. In compagnia di chi? Ma è logico, di Eros Ramazzotti con il quale la showgirl ha costruito una delle storie d’amore più paparazzate, chiacchierate e rimpiante del gossip italiano.

Non è un mistero che tantissimi fan sognano che Michelle Hunziker torni con l’ex Eros Ramazzotti, con il quale ha anche una figlia, Aurora. Chissà che pure non finiscano come Ben Affleck e Jennifer Lopez. Le due star si sono conosciute sul set del film Gigli, mentre la cantante stava ufficializzando il divorzio dal secondo marito Cris Judd. Poi un amore travolgente, ma nel 2004 si sono lasciati. L’anno scorso, però, dopo aver avuto relazioni con altri, i due si sono ritrovati e sposati. Certi amori fanno dei giri immensi…

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la conduttrice li ha visti: “È rimasta sconvolta”