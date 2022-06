Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ancora insieme. La conduttrice ieri, sabato 11 giugno, era impegnata con Gerry Scotti nell’ultima puntata di Striscia La Notizia. Il popolare tiggì satirico ha raggiunto quota 34 edizioni e a settembre riprenderà con la 35esima. Si tratta di uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico e anche con la coppia Hunziker-Scotti gli ascolti sono stati ottimi con punte di 5 milioni di spettatori e 20% di share.

Le puntate di Striscia La Notizia, in ogni caso, sono registrate e allora ecco che Michelle Hunziker proprio nella giornata di ieri è stata pizzicata in Sardegna. Qui non era sola, ma in compagnia di un uomo. Come sapete Michelle e Tomaso Trussardi si sono separati. Tra l’altro proprio nei giorni scorsi si è scoperto che l’ex marito era assente al saggio di danza delle figlie Sole e Celeste. Dunque la distanza tra i due c’è. E Michelle Hunziker vola tra le braccia di Giovanni Angiolini.





Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini insieme in Sardegna

A dare la notizia è stata l’influencer Deianira Marzano che fa sapere che mentre veniva trasmessa l’ultima puntata di Striscia La Notizia Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si trovavano in Sardegna. Su Instagram spuntano le foto del bel mare della Sardegna: la conduttrice e il chirurgo ortopedico hanno fatto prima una gita in barca. Poi sono andati al ristorante da Vito Sennori insieme con altri amici.

Dunque non sembrano esserci dubbi sulla frequentazione di Michelle Hunziker con Giovanni Angiolini. Anche se i due ancora non hanno ufficializzato la relazione e forse è presto per dire che siamo di fronte ad una nuova coppia. Intanto iniziano ad essere numerose le occasioni in cui sono stati beccati insieme. La prima volta, a pochi giorni dalla separazione da Tomaso, ad Alghero, poi a Milano e quindi a Parigi. Ed ecco infine il soggiorno in terra sarda.

Se da un lato Michelle Hunziker sembra aver ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale, sotto il profilo professionale le cose vanno anche meglio. Oltre a Striscia La Notizia con ogni probabilità vedremo di nuovo la conduttrice anche in “Michelle Impossible”, lo show in onda su Canale5 per due serate. Anzi, pare che i vertici di Mediaset abbiano chiesto a Michelle di allungare lo spettacolo a quattro appuntamenti. Vedremo se è quello che realmente accadrà.

