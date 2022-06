Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, a quanto pare ci sarebbe altro dietro il loro rapporto. Come ben sappiamo, i due hanno interrotto definitivamente il matrimonio ed è dunque avvenuta la separazione. Ma, nonostante la fine delle nozze, si era sempre parlato di rapporti comunque civili e buoni. L’ultima indiscrezione rilanciata in queste ore cambierebbe però gli scenari. Si tratta di una voce sganciata da uno dei settimanali di gossip più rappresentativi e potrebbe avere delle forti basi di verità.

A proposito di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, a qualche mese dalla fine del matrimonio, nell’aprile scorso, Dagospia si era chiesto: “Di nuovo insieme?”. Perché si parla del ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Beh il motivo è semplice: i due, che lo ricordiamo hanno due figlie Sole e Celeste, sono stati visti di nuovo insieme. L’avvistamento è avvenuto in Val di Genova, nei pressi di Pinzolo. Ora invece ciò che vi stiamo raccontando è totalmente differente.





Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, l’ultima voce sul loro rapporto

Nelle scorse ore c’è stato un momento importantissimo per la famiglia, riguardante le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Lei è stata in primissima fila nell’assistere a questo momento sicuramente significativo, ma a fare rumore è stata la pesantissima assenza dell’imprenditore. E stando a quanto scritto dal settimanale Nuovo, la sua mancata presenza potrebbe non essere stata casuale. Sembra dunque che possa esserci qualcosa che ancora non era emerso nella sua interezza.

Le figlie Sole e Celeste di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno svolto il loro primo saggio, ma il papà non c’era. E il settimanale Nuovo ha riportato: “L’amore per le figlie è al di sopra di ogni sospetto, ma se l’imprenditore ha deciso di rinunciare al primo saggio delle bambine, evidentemente i motivi della rottura che lo tengono alla larga dalla ex devono essere ancora caldi”. Quindi, si ipotizza la possibilità che gli ex marito e moglie non vogliano avere contatti personali. Vedremo se loro vorranno dire qualcosa in merito.

Michelle Hunziker è stata legata a Tomaso Trussardi per undici anni, dal 2011 al 2022. Il 10 ottobre del 2013 è nata la primogenita, mentre la seconda figlia è venuta alla luce l’8 marzo del 2015. Il matrimonio invece è stato celebrato nel 2014 al Palazzo della Ragione della città di Bergamo. E ora come sono i rapporti tra i due? Non è possibile stabilirlo ancora con esattezza.

“Così dice agli amici”. Michelle Hunziker e il nuovo ‘fidanzato’, c’è una novità