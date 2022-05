Michelle Hunziker fidanzato e non solo. Ci sono delle novità che riguardano la conduttrice svizzera. A renderle note il settimanale Oggi. Intanto il capitolo lavoro: il magazine fa sapere che Mediaset l’ha promossa dopo il successo della prima edizione del suo one woman show Michelle Impossible.

Visti i risultati in termini di share e ascolti, la decisione dei piani altri di riproporlo nella prossima stagione tv, addirittura con più puntate da mettere in cantiere. Il giornalista Alberto Dandolo ha spiegato che le registrazioni dovrebbero essere realizzate in autunno e che il programma andrà in onda su Canale 5 all’inizio del 2023.





Michelle Hunziker fidanzato: “Cosa dice agli amici”

La conduttrice sarà poi riconfermata dietro al bancone di Striscia la Notizia: con Gerry Scotti da anni forma un’accoppiata vincente e insieme torneranno nella prossima stagione alla guida del tg satirico di Antonio Ricci. Quindi la situazione sentimentale: Michelle Hunziker ha un fidanzato?

In questi mesi, dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è stata più volta affiancata al medico ed ex GF Giovanni Angiolini. Ma nonostante i pettegolezzi e soprattutto le paparazzate, mai una parola dalla diretta interessata. Michelle Hunziker ha invece più volte detto di aver recuperato un ottimo rapporto ma solo d’amicizia con Eros Ramazzotti, il suo primo marito.

Ma ecco lo scoop di Oggi, sempre a firma di Alberto Dandolo. Il giornalista raccontato che la conduttrice svizzera, che da mesi viene paparazzata al fianco del medico ed ex gieffino Giovanni Angiolini, si dichiara “single” alle persone a lei più vicine. Eppure le foto “rubate” ad Alghero, a Milano e persino a Parigi sembrano dire altro. Forse al momento non vuole sbilanciarsi e quella con Angiolini è solo frequentazione che non la fa sentire “impegnata”?

