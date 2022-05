La storia gossip del momento riguarda loro. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno occupato le prime pagine dei giornali rosa delle ultime settimane. La separazione della showgirl dal marito, l’imprenditore Tomaso Trussardi, ha fatto scalpore. I due si sono lasciati dopo 10 anni di relazione, 8 di matrimonio e due figlie, Sole e Celeste. “Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine” hanno fatto sapere in una nota.

Poi hanno aggiunto: “La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Naturalmente gossip e paparazzi permettendo. Che infatti si sono scatenati. Mentre ci si chiedeva da quanto tempo i due fossero in crisi, c’è chi ha parlato di oltre un anno prima della notizia, ecco spuntare voci, indiscrezioni, foto. Michelle beccata con Giovanni Angiolini appena 5 giorni dopo l’ufficializzazione della separazione dal marito.





Qualche giorno fa, poi, ecco un’altra notizia sulla nuova coppia. Si è parlato di un Giovanni Angiolini lontano da Michelle Hunziker. Ma dove è andato? Beh, a quanto pare il medico chirurgo è volato in Messico per motivi di lavoro. Solo che in una storia Instagram ha scritto: “Me quedo”, cioè “Resto qui”. E adesso spunta fuori pure una foto con un’altra donna. Bellissima e sorridente. Cosa sta succedendo?

Giovanni Angiolini beccato con un’altra donna. Ma di chi si tratta. A quanto pare si tratta di una collega del compagno di Michelle Hunziker. Si chiama Luz Ortiz ed è un medico chirurgo specializzata in medicina estetica. È stata proprio lei a pubblicare la foto con Giovanni. Una foto in cui entrambi sono raggianti. Che ci sia crisi tra il medico e Michelle?

In realtà la foto è accompagnata dal ringraziamento per il lavoro svolto in equipe e per lo scambio di conoscenze. Tanto che subito dopo c’è una foto con il resto dei collaboratori di Luz. Insomma, un incontro prettamente professionale. Adesso Giovanni Angiolini è finalmente rientrato in Italia. A questo punto non resta che attendere per capire se con Michelle è davvero tutto finito oppure se i due stanno ancora insieme.

