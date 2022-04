Per diverse settimane non s’è parlato d’altro. La fine della relazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stato il gossip dei primi mesi dell’anno. “Dopo dieci anni insieme – hanno annunciato i due – abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Subito dopo hanno iniziato ad uscire le voci, le indiscrezioni, le chiacchiere sui motivi, le modalità e i tempi della separazione. Ed è spuntato fuori il nome di Giovanni Angiolini. Qualche giorno fa un commento social di una ragazza di Alghero: “Ecco perché lei stava sempre qui!” ha fatto capire che forse i due si frequentavano da tempo. Di sicuro la coppia era stata ospite del ristorante Quintilio lo scorso 23 gennaio, 5 giorni dopo la separazione da Tomaso.





C’è anche chi ha ipotizzato che proprio la storia con Giovanni Angiolini possa essere alla base della crisi e poi della rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Quel che è certo è che le cose tra Michelle e Tomaso non funzionavano più da tempo: si dice che in realtà fossero separati già da un anno. In ogni caso adesso Michelle e Giovanni sono molto attenti e cercano di restare lontani da sguardi indiscreti. Nonostante ciò lo scoop è arrivato lo stesso.

Pochi giorni fa Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati paparazzati fuori dallo stesso albergo a Milano. I due non sono usciti insieme, ma a poco tempo di distanza l’uno dall’altra. A riportare foto e notizia è stato il magazine Chi. Adesso, tuttavia, alcuni follower hanno notato un particolare. Giovanni in questi giorni è volato in Messico per motivi di lavoro. Ebbene un utente twitter ha evidenziato quello che il medico ha scritto su una story Instagram: “Me quedo”, cioè “Resto qui”.

Cosa sta succedendo? Giovanni Angiolini resterà in Messico? E Michelle Hunziker? Già dimenticata? I rumors sono esplosi e c’è addirittura chi parla di rottura tra i due. In realtà, a quanto pare, non ci sarebbe niente di tutto ciò. E pare che il medico sia già di ritorno in Italia dove ad attenderlo c’è Michelle. In ogni caso, per togliere ogni dubbio, basterà attendere qualche giorno. La caccia al nuovo indizio social è appena cominciata…

