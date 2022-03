Da quando il settimanale Bunte ha lanciato lo scoop, il nome di Giovanni Angiolini è balzato alle cronache del gossip. “Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker”, ha scritto magazine tedesco descrivendo il giovane che nella foto pubblicata mercoledì 16 marzo bacia la conduttrice, mentre su Oggi si legge di un fine settimana trascorso insieme ad Alghero, tra giri in auto, tappe culinarie e un appartamento defilato dagli occhi indiscreti.

Dopo dieci anni insieme, le nozze e due figlie, Sole e Celeste, Michelle Hunziker e l’imprenditore Tomaso Trussardi hanno deciso di lasciarsi e dividere le proprie strade. L’annuncio è arrivato a inizio anno con un comunicato diffuso dall’agenzia Ansa.

Giovanni Angiolini chi è: età, altezza, peso, fidanzato Michelle Hunziker

”Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”, avevano spiegato i due.





Vite separate e nuovo amore per Michelle Hunziker, che a due mesi dall’annuncio è stata paparazzata in compagnia di Giovanni Angiolini, ex concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello, reality show in cui ha conosciuto Mary Falconieri, sua fidanzata per due anni. La storia tra i due si è conclusa nel 2017 e mentre l’ex gieffina ha ritrovato l’amore e oggi è in attesa del suo primo figlio, Giovanni Angiolini è sparito dai radar del gossip.

Nessun gossip, ma diverse ospitate in televisione. Ai Fatti Vostri è stato il conduttore della rubrica Dottor G, ha collaborato per il programma Rai Buongiorno Benessere e per Tv2000. Giovanni Angiolini è nato il 13 gennaio 1981 a Sassari, in Sardegna, ed è un medico chirurgo con specializzazione in ortopedia. È alto 186 centimetri per un peso di 80 chili.