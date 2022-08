In queste settimane in cui il gossip parla incessantemente di addii celebri, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembrano andare in contro tendenza. Continua e pare a gonfie vele la storia d’amore tra la conduttrice svizzera e il medico sardo ex concorrente del GF.

E ormai non è più solo una voce: la conferma è arrivata già qualche settimana fa, quando a fine luglio i due piccioncini sono usciti allo scoperto, fotografati in atteggiamenti intimi, avvistati in un locale in Sardegna, mentre si scatenano, ballano e si scambiano baci in pubblico. Il video è stato pubblicato da Deianira Marzano sui social e in pochi minuti ha fatto il giro della rete.





Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, una conduttrice “sconvolta” da loro

Ora la coppia si trova ancora in Sardegna, in Costa Smeralda per la precisione, regione di origine di lui. È lì che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno vivendo questo amore senza più nascondersi e, stando alle ultime, come due adolescenti.

Questo perché Dagospia rivela la testimonianza di una nota conduttrice di cui però non viene fatto il nome che li avrebbe visti “amoreggiare” al punto da sconvolgersi, come racconta Alberto Dandolo sul sito con i suoi indovinelli: “La conduttrice è da sempre di larghe vedute detestando i facili moralismi”, esordisce.

“Il volto noto è però rimasta sconvolta (seppur piacevolmente) dalle focose acrobazie ed effusioni ‘affettive’ che una esuberante Michelle Hunziker qualche giorno fa rivolgeva al suo neo fidanzato bonazzo sardo. Le due primedonne frequentano le spiagge della Costa Smeralda. Di chi stiamo parlando?”. Non è dato da sapere, almeno per ora.

“Test di gravidanza”. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, è questo il vero gossip dell’estate