Clamorosa indiscrezione sul conto di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Infatti, il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha parlato di un test di gravidanza e le voci si stanno diffondendo ormai ovunque. Se confermato, si tratterebbe di una notizia incredibile e che stravolgerebbe la loro vita. Come era facile prevedere, questo rumor sta già rubando la scena e i fan sono in fermento perché hanno voglia di sapere proprio tutto. E il settimanale di gossip ha fornito i suoi primi dettagli.

In questa calda estate caratterizzata soprattutto dalla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ad essersi rubate la scena. In queste ore la news sul test di gravidanza ha oscurato tutto il resto. Nelle scorse ore la conduttrice svizzera si è recata nella città natale di Tomaso Trussardi, Bergamo. E qui insieme ad una sua carissima amica è andata a cenare in un ristorante in Città Alta. Questo il suo commento social: “Oh, sono qui dalla mia amichetta”.





Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, la voce: “Comprato un test gravidanza”

Pazzesco quanto emerso su Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Il settimanale Chi è solito azzeccare quasi tutto e, senza fare troppi giri di parole, ha parlato proprio di un test di gravidanza. Ha raccontato anche dove mamma e figlia sono state avvistate, anche se c’è ancora un dubbio che serpeggia nella mente dei fan. Non c’è stata assoluta chiarezza su un aspetto, ma non è da escludere che le dirette interessate possano uscire allo scoperto per spiegare l’accaduto.

Nelle Chicche di gossip è stato scritto: “Michelle, accompagnata dalla figlia Aurora, sarebbe stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito? Alla mamma o alla figlia?”. E una risposta a questo quesito non c’è ovviamente ancora. Così come non ci sono conferme ufficiali da parte della presentatrice televisiva e della ragazza, nata dall’amore tra Michelle ed Eros Ramazzotti. Non resta che pazientare e aspettare eventuali cenni.

Gli ultimi giorni sono stati comunque difficili per Aurora Ramazzotti, che ha raccontato: “Prima di andare a dormire ci tenevo a dire questa cosa. Io non vorrei mai voi pensiate che io mi faccio definire da queste stupidaggini. Io sono consapevole di chi sono e di quali siano le mie capacità. Ma sono cresciuta nel pregiudizio e non dirvi che passo la mia esistenza da quando sono nata nel cercare di far cambiare idea alla gente sarebbe una bugia”.

