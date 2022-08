Da Michelle Hunziker gesto a sorpresa, infatti dopo la separazione dal marito ha deciso di fare qualcosa per la prima volta. Ed è stata proprio la conduttrice televisiva a far vedere tutto ai suoi follower, postando alcune Instagram stories che non hanno lasciato alcun dubbio. I suoi fan se ne sono subito accorti e in poco tempo la notizia ha fatto il giro della rete. Nei giorni scorsi si è goduta delle vacanze da sogno, ma adesso ha deciso di recarsi in un luogo che comunque non può dimenticare.

Dunque, c’è stato un momento davvero ricco di nostalgia per Michelle Hunziker. Il suo gesto dopo la separazione da Tomaso Trussardi farà parlare ancora un po’. E a proposito dell’ex coniuge, tutti hanno notato qualche giorno fa un anello al dito della svizzera. Quel prezioso è già stato notato da molta gente in passato, quindi sarebbe un regalo dell’ex marito Tomaso Trussardi. Nonostante si siano lasciati, ha deciso ancora di portarlo con sé e proprio sull’anulare sinistro, dove è solito mettere l’anello che certifica un fidanzamento.





Michelle Hunziker, il gesto dopo la separazione: è a Bergamo

Sempre guardando attentamente le sue storie Instagram, è stato possibile notare che Michelle Hunziker ha compiuto un gesto inaspettato, che si è verificato per la prima volta dopo la separazione da Tomaso. In precedenza invece si era recata nell’abitazione di sua madre Ineke, che le ha cucinato qualcosa di buonissimo, ovvero delle cosce di pollo. Poi, nel corso della serata, ha raggiunto un luogo che ha rappresentato moltissimo per l’ex di Eros Ramazzotti. E quindi la nostalgia è ritornata protagonista.

Michelle Hunziker si è recata nella città natale di Tomaso Trussardi, Bergamo. E qui insieme ad una sua carissima amica è andata a cenare in un ristorante in Città Alta. Questo il suo commento social: “Oh, sono qui dalla mia amichetta. Che bello, con tutta la vista su Bergamo. Sono tornata bergamasca per una sera. Eh, Berghem è sempre Berghem”. Proprio Trussardi aveva acquistato una casa meravigliosa lì, poi sappiamo tutti come è andata a finire tra loro. Ma la città lombarda lei non l’ha mai dimenticata.

Michelle Hunziker è stata legata sentimentalmente a Tomaso Trussardi per 11 anni, precisamente dal 2011 al 2022. Il matrimonio era stato celebrato nel 2014, mentre le figlie sono nate rispettivamente il 10 ottobre del 2013 e l’8 marzo del 2015. Adesso ha iniziato una relazione con Giovanni Angiolini, ma il suo rapporto con Bergamo è ancora molto forte.

