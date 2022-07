In queste ore a far discutere è stata una storia social pubblicata da Michelle Hunziker. Infatti, in quel breve filmato è apparso un anello al suo dito e si sono scatenate le voci più disparate. Fino a quando è emersa una verità, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Come detto, sono state avanzate diverse ipotesi su quel prezioso alla sua mano e la più romantica è stata immediatamente scartata. Il sito Today è riuscito a comprendere le origini di quell’anello e la certezza è arrivata a sorpresa.

Dunque, non si sta facendo altro che parlare di Michelle Hunziker e di questo anello mostrato su Instagram in maniera sicuramente involontaria. Intanto, Eros Ramazzotti ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha parlato anche dell’ex: “Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice”.





Michelle Hunziker con l’anello al dito: fuori la verità

La verità su Michelle Hunziker e quell’anello al dito che tanto ha fatto soffermare i suoi follower, sfoggiato durante le sue vacanze al mare, è venuta a galla e molti sono rimasti delusi. Il prezioso di rubino, stando a quanto riportato da Today, non è da considerarsi un regalo da parte dell’attuale fidanzato della svizzera, Giovanni Angiolini. Mentre lei stava accarezzando il suo nuovo cane Lilly Junior, all’anulare era presente il brillante, ma non si tratterebbe di qualcosa che il partner di Michelle ha donato in questi giorni.

E quindi chi ha dato quell’anello a Michelle Hunziker? Questa la domanda di tutti i suoi fan e la risposta non era affatto scontata, visto tutto quello che è successo. Quel prezioso è già stato notato da molta gente in passato, quindi sarebbe un regalo dell’ex marito Tomaso Trussardi. Nonostante si siano lasciati, ha deciso ancora di portarlo con sé e proprio sull’anulare sinistro, dove è solito mettere l’anello che certifica un fidanzamento. Chissà come l’avrà potuta prendere Angiolini e perché lei ha fatto questo gesto.

Ovviamente non sappiamo esattamente se siamo in presenza di una gaffe di Michelle Hunziker, la quale non avrebbe voluto farsi vedere con l’anello donato da Trussardi, o se invece lei non dia importanza al fatto che sia stato un dono dell’ex. Probabilmente, piacendole particolarmente quel brillante, ha preferito indossarlo senza farsi troppi scrupoli.

